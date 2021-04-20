Аким Акмолинской области дал ряд поручений по привлечению инвестиций в экономику региона

Акимат Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 19 АПРЕЛЯ - В целях исполнения поставленной президентом Республики Казахстан задачи по доведению объема инвестиций в основной капитал в 2025 году до 30% к ВВП под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялись заслушивания 15 акимов регионов области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акимы регионов доложили о проводимой работе по достижению целевых показателей по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов.

Были рассмотрены проекты, представленные регионами области. В их числе - по строительству золотоизвлекательной фабрики производительностью 5 млн тонн в год по переработке золотосодержащей руды на промышленной площадке Аксу, молочно-товарных ферм в Аккольском, Атбасарском и Целиноградском районах, УЗВ-ферма производительностью 5000 килограмм осетровой икры в Целиноградском районе, тепличного комплекса в Атбасарском районе, 3-й очереди бройлерной птицефабрики мощностью 100 тысяч тонн в Буландынском районе, ветровой электростанции мощностью 50 мегаватт в Ерейментауском районе, туристического комплекса в Бурабайском районе, завода по производству медикаментов для ветеринарии в Целиноградском районе", - рассказали в пресс-службе акима региона.

Также были обсуждены вопросы актуальности проектов, этапы реализации, готовность документации и в целом проблемные вопросы по каждому из представленных инвестиционных проектов, взяты на индивидуальный контроль.

Представленные инвестиционные проекты положительно скажутся на экономическом и социальном развитии области", - заверили в пресс-службе.

По информации ведомства, реализация данных проектов позволит создать порядка 2300 рабочих мест. В целом же инвестиционный портфель области до 2025 года состоит из 234 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн тенге.

По итогам заслушивания акимом области поставлены задачи по созданию новых производств в сельском хозяйстве, промышленном секторе и развитию туризма, даны поручения по активизации работы по привлечению инвесторов, оказанию содействия и персональному сопровождению.

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