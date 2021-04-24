В ЕАЭС принято решение о подготовке техрегламента для регулирования рынка стройматериалов

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ -22 апреля Совет ЕЭК утвердил новую редакцию плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений. Согласно документу, будут подготовлены 11 техрегламентов и внесены изменения в 42 действующих техрегламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утверждение плана в совокупности с уже принятыми 49 техрегламентами является важным этапом для завершения системной работы по установлению единых обязательных требований к продукции, регулируемой в рамках ЕАЭС, и будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле между государствами Союза", - отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Совет ЕЭК принял решение о разработке двух отдельных технических регламентов - на строительные материалы и изделия, а также на здания и сооружения.

Учитывая особенности регулирования зданий и сооружений, разделение двух регламентов обеспечит скорейшее формирование единого рынка строительных материалов в Союзе", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Завершение процедур согласования странами техрегламента на строительные материалы запланировано на 4-й квартал 2022 года.

Кроме того, согласно плану, будет подготовлен отдельный технический регламент на корма для непродуктивных животных. Срок представления в ЕЭК итогов внутригосударственного согласования - 4 квартал 2023 года.

Новая редакция плана также включает девять новых изменений в технические регламенты - "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), а также ряд изменений в технические регламенты "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

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