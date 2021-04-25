Мораторий на продажу сельхозземель для казахстанцев продлен на 5 лет

НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - Земельная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова продлила на 5 лет срок моратория на продажу сельскохозяйственных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос о частной собственности на земли сельхозназначения для казахстанцев вызвал активное обсуждение.

Участники заседания разделились на три лагеря: сторонников частной собственности, приверженцев запрета и тех, кто считает наиболее разумным оставить фермерам аренду на длительный срок", - сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Поскольку члены комиссии к единому мнению не пришли, Тугжанов высказался за более обстоятельную работу в этом направлении и предложил:

- провести полную инвентаризацию сельхозземель, при этом учесть почвенные и геоботанические особенности всех земель страны;

- провести полную ревизию стоимости земли с учетом рыночной цены и пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель, которая не менялась последние 10 лет;

- для обеспечения справедливой и прозрачной передачи земли внедрить механизм предоставления сельхозземель в электронном формате и в открытом доступе.

Он подчеркнул, что в принятии окончательного решения спешить нельзя.

На качественное выполнение и внедрение этих работ требуется от трёх до пяти лет. Рекомендую продлить срок действия нормы, предусматривающей мораторий на частную собственность для казахстанцев, на 5 лет", - сказал Тугжанов.





Члены комиссии поддержали предложение.

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