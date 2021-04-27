В КТЖ произвели ряд кадровых назначений

НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В АО "НК "КТЖ" произведен ряд кадровых назначений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы компании, исполняющим обязанности первого заместителя председателя правления назначен Бауыржан Урынбасаров. До назначения он работал директором филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети".

Трудовую карьеру Урынбасаров начал в 1994 году дежурным по путям. В разные годы работал главным инженером, возглавлял филиалы КТЖ - региональные отделения дороги. Также являлся вице-президентом, заместителем председателя правления КТЖ по инфраструктуре.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по грузовому движению назначен Канат Альмагамбетов. Он работает в железнодорожной сфере более 40 лет. Занимал различные производственные и руководящие должности в системе КТЖ. В том числе был управляющим директором-руководителем аппарата, управляющим директором по эксплуатационной работе, по перевозочному процессу АО "НК "КТЖ", вице-президентом АО "Казтеміртранс", вице-президентом по грузовой коммерческой работе АО "Казжелдортранс". Также являлся генеральным директором Союза транспортников Казахстана Kazlogistiks, первым заместителем председателя правления АО "НК "КТЖ".

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по логистике назначен Ержан Жакишев. Начал работу в железнодорожной сфере в 1995 году коммерческим ревизором Акмолинского отделения Целинной железной дороги. В разные годы работал на руководящих должностях АО "НК "КТЖ", вице-президентом АО "КЕДЕНТРАНССЕРВИС", президентом АО "КАЗТЕМИРТРАНС", вице-президентом АО "KTZ Express", первым заместителем гендиректора аппарата управления АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (АО "ОТЛК ЕРА").

Исполняющим обязанности заместителя председателя правления по корпоративным вопросам и HR назначен Серик Кеулимжаев. Трудовую карьеру начинал главным менеджером консалтинговой компании Price Waterhouse. В разные годы возглавлял коммерческие структуры, занимался перевозками и реализацией продукции в нефтегазовой отрасли, производством, строительством.

Исполняющим обязанности управляющего директора по правовому обеспечению назначен Ержан Жангаулов. В разные годы работал в министерстве юстиции, в управлении делами президента РК, в структуре ФНБ "Самрук-Казына", с 2017 года являлся генеральным директором ТОО "Центр правовой информации и анализа".

Исполняющим обязанности управляющего директора по обеспечению назначен Ерсайын Нагаспаев. Трудовую карьеру начинал в структуре МИД РК, занимался международными проектами в Комитете по инвестициям. Работал в посольстве РК в РФ, а также в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, в РГП "Актауский международный морской торговый порт", в канцелярии премьер-министра РК.

Кроме того, являлся акимом города Шахтинска, заместителем акима Астаны по экономике и финансам, председателем правления НК "СПК "Астана", заместителем директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана".

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