В Казахстане планируют поднять предельную цену на товарный газ

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НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Был подготовлен проект приказа, предусматривающий увеличение предельной оптовой цены на товарный газ до 15%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство энергетики планирует утвердить предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке Республики Казахстан, в том числе для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа, на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Был подготовлен проект приказа, предусматривающий увеличение предельной оптовой цены на товарный газ до 15%. Приказ находится на обсуждении в национальной палате "Атамекен" и государственных органах", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время утверждённые предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. С 1 января 2019 года министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

Утвержденные предельные оптовые цены являются убыточными для Национального оператора в сфере газа и газоснабжения в лице АО "КазТрансГаз". За 2015-2020 годы сумма убытков Национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 млрд тенге, в том числе только за последние два года сумма убытков составила 225,6 млрд тенге. Таким образом, текущие цены на товарный газ субсидируются Национальным оператором. Данная вынужденная мера поддержки является сдерживающим фактором для устойчивого развития газовой отрасли", - разъяснили в Минэнерго.

Также в пресс-службе отметили, что основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, были построены в советское время, отработали свой назначенный ресурс и имеют большую степень изношенности. По информации Национального оператора, всего за последние пять лет было выявлено порядка 67 тыс. дефектов на газотранспортной системе Республики Казахстан, из которых на сегодняшний день устранены только 9 тыс.

Данная ситуация сложилась вследствие сдерживания роста тарифов, необходимых на восстановление и развитие газотранспортной системы страны. Это, в итоге, приведет к нарастанию количества закритичных дефектов и сохранению высокого риска аварийности газотранспортной инфраструктуры. Таким образом, сдерживание или снижение тарифов на газ может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны", - резюмировали в ведомстве.









Монополисты, как обычно, решают свои проблемы за счет потребителей, повышая предельные тарифы", - возмутился депутат, выступая на пленарном заседании мажилиса.





Он предложил создать единый орган для передачи ему регуляторных функций по утверждению тарифов ЖКХ, передать его под контроль президента, ввести ценовое регулирование стоимости энергетического угля (основного фактора удорожания электричества и тепла), а также зафиксировать нынешнюю цену на товарный и сжиженный газ до 2025 года.

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