Вступил в силу Договор о товарных знаках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - 26 апреля вступил в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Договор является основополагающим документом по формированию региональной системы товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС, рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Договор, в частности, предусматривает:

- введение понятий "товарный знак ЕАЭС" и "наименование места происхождения товара ЕАЭС";

- возможность подачи одной заявки на товарный знак ЕАЭС или одной заявки на наименование места происхождения товара ЕАЭС в любое из патентных ведомств государств союза с последующим получением правовой охраны одновременно на территории всех стран ЕАЭС;

- взаимодействие заявителя только с одним ведомством - принцип "одного окна":

- ведение Единого реестра товарных знаков ЕАЭС и Единого реестра наименований мест происхождения товаров ЕАЭС, размещаемых на официальном сайте ЕАЭС.

В ближайшее время будет утверждена инструкция, содержащая процедурные правила реализации положений договора, а также выстроены необходимые технологические процессы в целях обеспечения приема заявок в рамках установленных процедур", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что запуск региональной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС позволит усилить интеграционный эффект объединения, в том числе в сфере развития предпринимательской деятельности, повысить конкурентоспособность национальных экономик стран союза, а также обеспечит дополнительную инвестиционную привлекательность рынка ЕАЭС.

Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны, будет содействовать выводу на рынок Союза товаров под евразийскими брендами", - добавили в ЕЭК.





Теперь такие патенты для работы на территории стран ЕАЭС казахстанцам станет получать проще. Гражданам достаточно будет обратиться в патентное ведомство лишь одной страны-участницы ЕАЭС и получить защиту на свои товарные знаки на всей территории Союза. Это новшество позволит повысить уровень защиты прав отечественных товаропроизводителей, ориентированных на рынок ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе сената парламента РК.

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