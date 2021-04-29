Ситуация на приграничных с КНР станциях с долгопростаивающими грузами нормализовалась

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ -Благодаря усилиям и совместным выверенным действиям железнодорожников РК, КНР и казахстанских грузоотправителей проблема долгопростаивающих крытых вагонов на пограничных переходах Алашанькоу - Достык и Хоргос - Алтынколь решена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все простаивающие в ожидании приема крытые вагоны с зерновыми грузами переданы на китайскую сторону для выгрузки, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

В данный момент продолжаются переговоры с китайскими коллегами по согласованию плана обмена поездами через железнодорожные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос. Китайская сторона отказалась принимать зерновые грузы в мешкотаре в крытых вагонах, только в биг-бэгах. На май согласован План на погрузку только 50 крытых вагонов продовольственных грузов в биг-бэгах. В этой связи грузоотправителям рекомендуем перейти к оптимальному варианту транспортировки зерна", - сообщили в КТЖ.

Напомним , по итогам первого квартала 2021 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в транзитном сообщении по территории Казахстана сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 4,8 млн тонн.

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