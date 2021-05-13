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В Шымкенте подорожал хлеб

12.05.2021 5887
В Шымкенте подорожал хлеб
ШЫМКЕНТ. 12 МАЯ - В Шымкенте подорожал хлеб, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь стоимость социальной булки составляет 80 тенге. Это на 5 тенге дороже, сообщает "Хабар 24". 
 
В Ассоциации хлебопеков от комментариев отказались. А вот в акимате сообщили, что вынуждены были поднять цену. Объяснили тем, что на рынке подорожала мука, дрожжи, растительное масло и ГСМ. Хлебопеки постоянно жаловались, что работают в убыток и готовы уже остановить печи. Просили установить за одну буханку хлеба почти 87 тенге. Однако с сегодняшнего дня им из стабфонда начали доставлять муку по социальной цене – 132 тенге за килограмм. Специалисты уверены, это поможет сдержать рост цен. 
 

Создана рабочая группа в составе руководителей разных ведомств. Провели анализ, просчитали расходы, стоимость ингредиентов для хлеба. Дрожжи на 40 тенге подорожали, растительное масло в 2 раза почти, мука тоже подорожала. Поэтому цену на хлеб пересмотрели", - говорит руководитель отдела торговли и мониторинга цен управления сельского хозяйства Шымкента Кайрат Базарбеков.

 

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