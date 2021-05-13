Глава Минэкологии заявил о готовности дать фермерам воду для полива напрямую из каналов

ТАЛДЫКОРГАН. 12 МАЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с работой Бартогайского водохранилища и встретился с местными фермерами для обсуждения новых тарифов на поливную воду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минэкологии, крестьянские хозяйства для централизованного управления водой каналов объединяются в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Филиал БАК имени Д. Кунаева отпускает воду 13 СПК и расчет производится за 1 кубометр поданной воды, далее СПК поставляет воду 1,5 тыс. крестьянским хозяйствам по внутрихозяйственным каналам и берет плату за 1 гектар. Если до увеличения тарифа от СПК цена за 1 гектар изменилась от 10 тысяч до 15 тысяч тенге, то в настоящее время по некоторым тарифам, цена за гектар составила от 27 тысяч до 35 тысяч тенге. Безусловно, это накладно для сельхозтоваропроизводителей, получающих воду от СПК ", - отметил директор филиала Серикалий Мукатаев.

По словам министра, СПК должны вкладывать средства на поддержание каналов в рабочем состоянии.

Повышение тарифов на поливную воду - это вынужденная мера. Ее уровень не покрывал расходов РГП "Казводхоз" на содержание магистральных каналов. Из-за их неудовлетворительного состояния к фермерам не доходит вода по причинам потерь. Эти важные вопросы нужно решать", - сказам глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев.

Он также отметил важность перехода на водосберегающие технологии, что способствует повышению урожайности.

Мы готовы напрямую предоставлять воду аграриям, чтобы они могли избежать дополнительных расходов. При этом "Казводхоз" возьмет на себя затраты на содержание водохозяйственных объектов. Главное требование к СПК - не завышать тарифы и вкладывать средства в ремонт межхозяйственных сетей, очистку каналов. Так фермеры будут видеть, куда расходуются их средства", - озвучил министр.

Он осмотрел гидротехнические сооружения Бартогайского водохранилища и поручил филиалу БАК имени Кунаева обеспечить поливной водой сельхозтоваропроизводителей региона.

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