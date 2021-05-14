Бывший глава Минсельхоза заявил, что Казахстан теряет продовольственную независимость

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Бывший министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев обратился к кабмину с заявлением о том, что Казахстан теряет свою продовольственную независимость в связи с критической ситуацией в семеноводстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Куришбаев сообщил, что в последние годы в стране падает качество семенного материала, а это ведет к ухудшению урожая.

Почти 70% сортов и гибридов, а по ряду культур и более, завозится к нам из-за рубежа. А значит, мы практически полностью зависим от импортных поставок и теряем свою продовольственную независимость. К тому же большинство из ввозимых семян не адаптированы к нашим почвенно-климатическим условиям", - пояснил депутат.

Экс-глава министерства также указал на неэффективное расходование государственных субсидий, которые тратятся на удешевление иностранных семян.

Местные ученые-аграрии до сих пор не получили финансирования для проведения своих работ в этом году, подчеркнул эксперт.

Нужно усилить законодательную и нормативную базу по селекции и семеноводству в части защиты авторских прав, регистрации селекционных достижений, применения современных методов сертификации, обновления стандартов и научно-методической базы", - заявил экс-министр.

Куришбаев предложил организовать в стране национальный банк генетических ресурсов сельхозрастений и работать над созданием качественных семян с отечественными институтами с привлечением лучших мировых экспертов.

Он также усилить господдержку системы семеноводства и пересмотреть механизм субсидирования казахстанских сортов. Свои предложения депутат предложил включить в разрабатываемый национальный проект развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2021-2025 годы.

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