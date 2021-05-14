ЕЭК: Казахстан - единственная страна в ЕАЭС, где замедлилась инфляция

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - По сравнению с декабрем 2020 года наблюдается некоторое ускорение годовой инфляции на 0,5-2,1 процентного пункта во всех государствах Евразийского экономического союза, кроме Казахстана, где инфляция замедлилась на 0,5 процентного пункта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средний уровень инфляции в ЕАЭС в первом квартале 2021 года составил 6,7%, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Основная причина ускорения инфляции - рост мировых цен на продовольствие. Ускорение инфляции на продовольственные товары отмечалось в Армении, Беларуси и России, где выросли цены на мясо и мясопродукты, а также картофель. При этом во всех странах ЕАЭС ускорился рост цен на подсолнечное масло, яйца, хлеб и другие продукты", - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

На непродовольственные товары цены выросли во всех странах ЕАЭС. Это в основном было связано с ростом цен на ткани, одежду, трикотажные изделия, строительные материалы, а также бензин и легковые автомобили (в большинстве стран Союза). Кроме того, на фоне COVID-19 в Армении и Беларуси ускорилась инфляция на медикаменты (13,3% и 21,8%, соответственно).

В секторе услуг рост цен ускорился в Армении, Кыргызстане и России. В Беларуси инфляция на услуги, несмотря на некоторое ее замедление, сохранялась на наиболее высоком уровне среди стран ЕАЭС. Во всех государствах наблюдалось ускорение цен на услуги учреждений культуры, а также в большинстве стран ЕАЭС - на услуги пассажирского транспорта, образования и здравоохранения.

Замедление общего уровня инфляции в Казахстане обусловлено снижением темпов роста цен на продовольственные товары и услуги.

Несмотря на некоторое повышение инфляционных процессов в ЕАЭС, к концу текущего года ожидается существенное замедление годовой инфляции на фоне своевременно принятых мер экономической политики странами ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.

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