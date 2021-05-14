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Казахстан ратифицировал соглашение, регулирующее не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

13.05.2021 6157
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%, сообщили в пресс-службе сената

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса. 
 

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