Казахстан ратифицировал соглашение, регулирующее не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции", сообщает пресс-служба Акорды.

Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%, сообщили в пресс-службе сената





Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса.

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