Долю отечественных производителей в строительной индустрии планируют увеличить в Алматы

АЛМАТЫ. 15 МАЯ - В Алматы планируют увеличить долю отечественных производителей в строительной индустрии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оказать всестороннюю поддержку отечественным товаропроизводителям строительных материалов в государственных закупках решили на расширенном заседании Комиссии по контролю местного содержания с участием заместителей акима города Алматы Максата Кикимова, Мухита Азирбаева, представителей Регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, администраторов бюджетных программ, генеральных подрядчиков и предпринимателей.

По словам директора палаты предпринимателей Алматы Айтуара Кошмамбетова, на сегодняшний день промышленные предприятия в строительной отрасли загружены не на полную мощность. При этом в городе активно ведется строительство за счет бюджетных средств. В этой связи остро стоит вопрос поддержки местных производителей при закупе строительных материалов, отметил Кошмамбетов. Он также напомнил, что поправки, разрешающие закупать импортные стройматериалы только при отсутствии соответствующих производств или объемов в Казахстане, были внесены в закон "Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)" еще в 2015 году. Однако на деле подрядные организации продолжают отдавать предпочтение зарубежным производителям.

В ходе заседания принято решение о проведении на постоянной основе совещаний с участием генеральных подрядчиков, заказчиков с отечественными производителями. По итогам встречи стороны подписали меморандум по налаживанию устойчивых партнерских отношений между акиматом Алматы и региональным советом палаты предпринимателей Алматы.

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