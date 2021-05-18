В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - апреле снизился на 6,6%

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - апреле 2021 года составил 2868,4 млрд тенге, что на 6,6% меньше, чем в январе - апреле 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - апреле 2021 года к январю - апрелю 2020 года составил 101,2%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Объем промышленного производства в январе - апреле 2021 года составил 11 045,3 млрд тенге, что на 0,8% больше, чем в январе - апреле 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 6,3%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 7,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 5,3%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 7,5%).

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - апреле 2021 года составил 831,2 млрд тенге, что на 3% больше чем в январе - апреле 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - апреле 2021 года составил 752,6 млрд тенге, что на 12,5% больше, чем в январе - апреле 2020 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - апреле 2021 года составил 91%.

Объем грузооборота в январе - апреле 2021 года составил 179,5 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 1,5% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 26,6 млрд погонных километров и уменьшился на 60,7%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - апреле 2021 года составил 111,1%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - апреле 2021 года составил 105,7%.

Объем розничной торговли за январь - апрель 2021 года составил 3280,9 млрд тенге, или 106,2% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - апрель 2021 года составил 7112,2 млрд тенге, или 108% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - марте 2021 года составил 19 729,8 млн долларов CША и по сравнению с январем - мартом 2020 года в номинальном выражении уменьшился на 9,4%, в том числе экспорт – 11526,5 млн долларов США (на 19,7% меньше), импорт 8203,3 млн долларов США (на 10,5% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2021 года составило 465 722 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, в том числе 457 130 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 339 639, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 331 264 единицы.

Индекс потребительских цен в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года. составил 102,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 4,1%, непродовольственные товары - на 2,5%, платные услуги для населения - на 1,3%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 20,8%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке в марте 2021 года, составили 122 765 тенге (предварительные данные), что на 11,2% выше, чем в марте 2020 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке в апреле 2021 года, составила 231 319 тенге.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ за I квартал 2021 года составила 451,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец апреля 2021 года составила 215 тыс. человек, или 2,3% к рабочей силе.

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