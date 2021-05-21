НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Коронакризис отразился на экономике Казахстана сильнее, чем все кризисы последних десятилетий, заявил в ходе VIII ежегодного саммита лидеров финансового сектора CFO Summit 2021 первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он рассказал о развитии экономики Казахстана в условиях пандемии, а также о глобальных трендах, вызванных коронакризисом. В своем выступлении первый вице-министр отметил, что последствия пандемии COVID-19 отразились на экономике Казахстана сильнее, чем финансово-экономические кризисы последних десятилетий.

По его словам, в рамках нормализации эпидемиологической ситуации и масштабных мер государственной поддержки по итогам января - апреля текущего года рост экономики впервые с марта прошлого года вышел в положительную зону, составив 0,7%. Приняты и реализованы 3 пакета антикризисных мер. Это срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, и Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Налоговые послабления получили 700 тысяч предпринимателей в пострадавших отраслях на сумму 1,2 трлн тенге, 40 тысяч проектов предпринимателей получили льготные кредиты. Кредитный портфель данных проектов превысил 2 трлн тенге. Мерами поддержки занятости охвачено 1,4 млн казахстанцев, что позволило обеспечить стабильность на рынке труда и удержать уровень безработицы". - сказал Тимур Жаксылыков.

Он сообщил, что в апрельском обзоре МВФ, прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году улучшен с 3% до 3,2%. Ведущие рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's также подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики.

Говоря о мировых трендах, замглавы экономического ведомства отметил, что в результате пандемии мировой глобальный государственный долг достиг нового исторического максимума. Это связано с активным использованием инструментов фискальной политики в виде освобождения от налогов и предоставления налоговых каникул, увеличения государственных расходов на здравоохранение, предоставления прямых выплат населению и другие. Глобальная финансовая поддержка достигла 14 трлн долларов. В результате, глобальный госдолг приблизился к рекордному 100% объему мировой экономики.

При этом пандемия сделала необратимым процесс цифровизации общества и экономики. COVID-19 привел к резкому росту потребности в цифровых продуктах, и таким образом, породила серьезные вызовы для IT-индустрии и одновременно дала стимулы для развития. В результате, ускорился процесс цифровизации на который ещё до пандемии потребовалось бы несколько лет", - подчеркнул Жаксылыков.

Вице-министр отметил, что в прошлом году более 90% всех учащихся впервые вынужденно столкнулись с онлайн-образованием, что существенно сказалось на качестве образования. По некоторым оценкам, приведенная стоимость будущих потерь дохода из-за закрытия школ составляет примерно 1,25 трлн долларов для развивающихся стран Азии, что эквивалентно 5,4% ВВП региона в 2020 году.

Казахстан будет следовать принципам преемственности проводимой политики для достижения долгосрочных целей по повышению благосостояния населения и обеспечению устойчивого роста экономики. Правительством поставлена цель по увеличению доли МСБ до 35% к ВВП страны в 2025 году и вхождению в топ-20 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса в мире", - заключил замминистра нацэкономики.

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