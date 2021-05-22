Токаев предложил меры по сдерживанию цен на продукты в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал тревожной тенденцию роста цен на продукты в мире и предложил ряд мер по сдерживанию цен на продукты в рамках Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным ООН, по итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. С начала текущего года индекс мировых продовольственных цен составил 116 пунктов. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35%. Это тревожная тенденция", - проинформировал Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, каждая из стран-участниц ЕАЭС обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров. Вместе с тем, ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия.

Конечно, в отдельных исключительных случаях временное применение оправдано. В то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза", - заявил президент.

Он подчеркнул, что перед союзом стоит задача наращивания объемов инвестиций в агропромышленный комплекс, создания единого аграрного и продовольственного рынка союза. В целях внедрения передовых и инновационных технологий, увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью следует усилить взаимодействие агронаучных учреждений ЕАЭС.

Полагаю необходимым активизировать совместные усилия по наращиванию экспорта сельхозпродукции на рынки третьих стран. Полагаю целесообразным поручить комиссии подготовить развернутые и конкретные предложения по данным направлениям", - сказал Токаев.

Он напомнил, что Казахстан совместно с Узбекистаном приступил к практической реализации совместного проекта Международного центра торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии. Центр, по его словам, будет расположен вдоль стратегической автомагистрали Западная Европа - Западный Китай. Он обеспечит рост взаимной торговли, транзита, поможет обелить товарные потоки и обеспечить безопасность продукции.

Предлагаю совместно развивать аналогичную приграничную инфраструктуру со всеми странами союза", - сказал глава Казахстана.

Кроме того, по его мнению, большое значение приобретает также создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках союза.

Такая система позволит обеспечить продовольственную безопасность наших стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки, и, соответственно, цены на ключевые продукты", - разъяснил Токаев.

В ходе выступления, президент РК также высказался о необходимости модернизации сухопутных маршрутов на территории ЕАЭС.

Мартовский инцидент в Суэцком канале наглядно показал хрупкость торговых путей и их влияние на мировую торговлю. Данная история подтвердила важность сухопутных маршрутов. Евразийским странам предстоит полностью реализовать свой транзитный потенциал. Вновь предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий. В частности, завершить реконструкцию автомагистрали Западная Европа - Западный Китай на всей территории Евразийского экономического союза ", - добавил он.





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