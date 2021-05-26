В Казахстане электромобили освободят от утильсбора

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В Казахстане с 4 июня электромобили освободят от утильсбора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

4 июня вступит в силу приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, предусматривающий установление нулевого коэффициента для расчета утилизационного платежа в отношении электромобилей, электроавтобусов и электрогрузовиков. Теперь при ввозе на территорию Республики Казахстан или при производстве электромобилей, электроавтобусов или электрогрузовиков внесение утилизационного платежа за транспортное средство не потребуется", - сообщает пресс-служба "Оператора РОП".

Данное предложение было инициировано оператором РОП ещё в 2020 году. После тщательной совместной проработки и обсуждения официальный документ был подписан министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым.

Ранее утилизационный платеж за автомобиль с электрическим двигателем категории М1 составлял 437 550, за категории М2, М3 1 166 800 тенге. Для грузовых транспортных средств размер утилизационного платежа начинался с 1 020 950 тенге.

По информации Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, на сегодня в стране зарегистрировано 422 автомобиля на электрической тяге. В Минэкологии считают, что данные меры позволят стимулировать производство электромобилей в Казахстане, а также увеличить спрос на покупку экологически чистых транспортных средств.

В настоящее время в рамках проекта по развитию инфраструктуры электрозаправочных станций оператором РОП завершена установка 103 скоростных электрозаправочных станций в городах Нур-Султане и Алматы, а также на трассе Нур-Султан - Боровое.

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