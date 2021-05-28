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В стратегию развития и структуру холдинга "Байтерек" внесена корректировка

27.05.2021 5779
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - На заседании совета директоров Национального управляющего холдинга "Байтерек" под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина одобрена корректировка Стратегии развития и оптимизация структуры холдинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Утвержден проект скорректированной Стратегии развития холдинга "Байтерек" до 2024 года, в которую включено новое направление деятельности - развитие агропромышленного комплекса", - сообщили в пресс-службе премьер-министра. 

 
В стратегии пересмотрен жилищный блок холдинга в части создания Единого оператора жилищного строительства и преобразования Жилстройсбербанка Казахстана в АО "Отбасы банк"
 
Также расширены инструменты финансовой поддержки крупного, малого и среднего бизнеса и развития экспортного потенциала, усилена проактивная роль и клиентоориентированность холдинга. 
 
Кроме того, на заседании рассмотрены годовая финансовая отчетность за 2020 год, План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, вопросы управления рисками и внутреннего контроля холдинга.
 

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