Цой рассказал, на сколько вырос объем финансирования Минздрава на 2021 год

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе интервью ответил на вопрос об увеличении объема финансирования министерства в 2021 году в связи с пандемией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алексея Цоя, министерство в 2021 году получило финансирование госбюджета в размере более 1 трлн 862 млн. Таким образом, ведомство получило на 200 млрд тенге больше, чем в 2020 году.

Это в том числе направлено на лечение коронавирусных пациентов и на надбавки для медицинских работников, которые работают в "опасных" зонах", - отметил Цой в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы.

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