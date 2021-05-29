В аэропорту Алматы начнется строительство нового терминала

АЛМАТЫ. 28 МАЯ - В ближайшее время начнется строительство нового терминала международного аэропорта Алматы. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, у городского аэропорта уже есть новый инвестор и уже приступили к работе по строительству нового терминала. По завершении строительства пропускная способность будет составлять более 6 млн пассажиров.

Напомним, что компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы.

Аким также сообщил, что с целью создания благоприятных условий для инвесторов создан институт Almaty Invest.

Как отметили в пресс-службе акима Алматы, несмотря на кризис в 2020 году, в Алматы привлечен 971 млрд тенге инвестиций с достижением роста в 17%.

По данным ведомства, привлекательными для инвестиций стали отрасли:

- недвижимости (доля 44%);

- промышленности (14%);

- транспорта и складирования (10%).

Рост инвестиций отмечается и в текущем году. При участии частных инвесторов сформирован Longlist из 18 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 100 млрд тенге.

До конца года, добавили в ведомстве, объем инвестиций прогнозируется на уровне более чем 1,2 трлн тенге, где около 83% составят частные инвестиции.

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