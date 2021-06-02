КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на июль 2021 года

Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального банка Казахстана, которой они соответствуют, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Отмечается, что максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка. При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев - 14,0%.
|
Категория депозита
|
По депозитам с пополнением, %
|
По депозитам без пополнения, %
|
Июнь 2021
|
Июль 2021
|
Июнь 2021
|
Июль 2021
|
Несрочные депозиты
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
6 месяцев
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
12 месяцев
|
10,3
|
10,3
|
10,7
|
10,7
|
24 месяца
|
9,1
|
9,1
|
9,4
|
9,4
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
6 месяцев
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
12 месяцев
|
12,3
|
12,3
|
14,0
|
14,0
|
24 месяца
|
10,7
|
10,7
|
12,2
|
12,2
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