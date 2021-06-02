КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на июль 2021 года

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального банка Казахстана, которой они соответствуют, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Отмечается, что максимальные ставки по долгосрочным срочным и сберегательным депозитам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка. При этом самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев - 14,0%.







Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Июнь 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Несрочные депозиты 9,0 9,0 9,0 9,0 Срочные депозиты 3 месяца 9,0 9,0 9,5 9,5 6 месяцев 9,0 9,0 9,5 9,5 12 месяцев 10,3 10,3 10,7 10,7 24 месяца 9,1 9,1 9,4 9,4 Сберегательные депозиты 3 месяца 10,0 10,0 10,5 10,5 6 месяцев 10,0 10,0 10,5 10,5 12 месяцев 12,3 12,3 14,0 14,0 24 месяца 10,7 10,7 12,2 12,2

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