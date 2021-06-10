В мажилисе рассмотрели отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Мажилис парламента Республики Казахстан рассмотрел отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе своего выступления министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях значительного снижения деловой активности и жестких ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

Реальное снижение ВВП составило 2,6%. В основном это обусловлено спадом производства услуг на 5,4% из-за введения карантинных мер. Вместе с тем реальный сектор экономики показал рост на 2%", - заявил спикер.

Он проинформировал, что поступления в бюджет составили 12 трлн 49 млрд тенге с исполнением на 100,3%. Расходы освоены на 98,3% - 14 трлн 234 млрд тенге. Социальные расходы по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,4 трлн тенге и составили 6,6 трлн тенге. Дефицит бюджета составил 2 трлн 185 млрд тенге, то есть 3,1% к ВВП, сообщает издание Kazpravda.kz

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