На какой урожай зерна рассчитывает Минсельхоз в этом году

Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе брифинга в СЦК министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал, какой урожай зерна рассчитывают получить в этом году, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Весенне-полевые, посевные работы завершились только на днях. Еще впереди летнее время, предстоит химобработка, поэтому, я думаю, что сейчас рано делать какие-то прогнозы. Но, считаю, что урожай мы соберем на уровне прошлых лет", - сказал Омаров.
По словам министра, в прошлом году было собрано 20,1 миллиона тонн зерна.
Напомним, цены на картофель взлетели до 500 тенге за килограмм в регионах Казахстана.
3 июня экологи заявили, что массовое развитие сельского хозяйства может привести к исчезновению пчёл.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства