На границе Казахстана с Китаем открылся новый перевалочный грузотерминал

АЛМАТЫ. ИЮНЯ - Запуск нового крупного перевалочного терминала на границе с Китаем увеличит объемы обработки транзитных грузов по маршруту Китай - Европа, передает KAZAKHSTAN TODAY

В минувшие выходные через терминал прошли первые 10 контейнерных поездов в направлении Китай-Европа. Строительством объекта занималось ТОО "Dostyk TransTerminal (Достык ТрансТерминал)", - сообщили в пресс-службе управляющей компании ТОО "PTC Cargo".

Как рассказали в компании, грузоперевалочный терминал, расположен на площади 150 гектаров в 6 километрах к западу от станции Достык, в непосредственной близости к пункту пограничного перехода "Достык - Алашанькоу".

Терминал предназначен для перевалки грузов и контейнеров с железнодорожной колеи 1435 миллиметров (Китай) на колею 1520 миллиметров (Казахстан), автомобилей и наоборот, а также для обработки, хранения, ремонта, формирования маршрутных контейнерных поездов, следующих через казахстанско-китайскую границу, а также консолидации грузов по видам транспорта и выполнения складских и терминальных операций", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на территории контейнерной площадки полностью готовы к эксплуатации два разноколейных железнодорожных пути вместимостью по 60 условных вагонов, 2 ричстакера марки Konecranes грузоподъемностью 46 тонн. В октябре этого года запланировано введение в строй третьего ричстакера.

В компании поделились, что запуск терминала является первой очередью проекта по развитию многофункциональной бизнес-зоны (с промышленной зоной, зоной сухого порта и перевалочным терминалом), который реализует группа компаний PTC Holding.

Мы видим большой спрос со стороны грузоотправителей. Даже несмотря на пандемию, в прошлом году контейнерные перевозки показывали устойчивый рост, в то время как по универсальным грузовым вагонам, например, был некоторый спад. Например, по направлению Китай - Европа в 2020 году был рост контейнерных перевозок на более чем 60% в сравнении с 2019 годом. С начала 2021 года этот тренд продолжается - мы видим рост спроса на маршруты в Европу и Центральную Азию. Это говорит о том, что многие клиенты переориентировались на контейнерные перевозки с других маршрутов, например, морских", - сообщил генеральный директор управляющей терминалом компании PTC Cargo Шынгыс Тулеушин.

Производственная мощность терминала состоит из четырех очередей: первая очередь - 160 000 TEU; вторая очередь - 160 000 TEU; третья очередь - 300 000 TEU; четвертая очередь предусматривает модернизацию второй очереди и дополнительную мощность на 80 000 TEU. Сегодня уже приступили к реализации второй очереди проекта.

Окончательная пропускная способность терминала составит 700 тысяч TEU, что серьезно повысит пропускную способность и конкурентоспособность маршрута через станцию Достык на казахстанском участке транзита Китай-Европа", - добавили в пресс-службе управляющей компании.

Отметим, ТОО "PTC Cargo", дочерняя компания PTC Holding, является управляющей компанией грузоперевалочного терминала. В собственности компании 600 фитинговых платформ. В направлении Китай - Европа ежесуточно осуществляется перегруз 5-6 международных контейнерных поездов.

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