В Минсельхозе заявили о начале снижения цен на картофель

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - По информации Министерства сельского хозяйства, картофеля в Казахстане более чем достаточно: по оперативным данным регионов на 11 июня в республике имеются запасы социально значимого продукта питания в общем объеме, превышающем 70 тысяч тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с установленными нормами потребления, запасов картофеля в стране достаточно более чем на полмесяца (при норме 95 килограммов в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день), сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Подчеркивается, что регионами при подсчете не учтен основной объем запасов картофеля (около 80%), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения.

Касательно текущих цен: ежедневный мониторинг цен показывает, что розничные цены на картофель колеблются в пределах 138-450 тенге за килограмм. Самая низкая стоимость сегодня зафиксирована в Костанайской (138 тенге за килограмм) и Актюбинской областях (166 тенге за килограмм), а самая высокая - в Нур-Султане (225-450 тенге за килограмм), СКО (320-340 тенге за килограмм), ВКО (335 тенге за килограмм) и Карагандинской области (270-310 тенге за килограмм).

Мониторинг столичных рынков и торговых объектов показал, что ажиотажного спроса на картофель на сегодняшний день не наблюдается. В ассортименте имеется и реализуется как прошлогодний, так и картофель нового урожая. Более того, наметилась тенденция снижения цен из-за избытка товара", - добавили в МСХ.

В министерстве добавили, что, по данным Бюро национальной статистики, стоимость картофеля с начала года выросла на 48,6%. Рост носит сезонный характер. Например, в 2020 году на аналогичную дату органы статистики зафиксировали рост почти на 46%. Анализ ситуации показывает, что на сезонное удорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов.

С июня начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Цены на "молодой" картофель здесь сложился в пределах 175-200 тысяч тенге за тонну. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рыночное ценообразование.В этой связи местным исполнительным органам регионов рекомендуется осуществить закуп раннеспелого картофеля из Туркестанской области. При этом для организации поставок на рынки Нур-Султана и Алматы в качестве оператора необходимо задействовать АО "НК "Продкорпорация", - сообщили в Минсельхозе.

Также, акиматам предлагается организовать проведение ярмарок с поставкой сельхозпродукции по доступным ценам.

Напомним, в начале июня цены на картофель взлетели до 500 тенге за килограмм в регионах Казахстана. Резкое подорожание картофеля подняло волну возмущения сразу в нескольких регионах Казахстана.

9 июня первый вице-премьер Казахстана, министр финансов Алихан Смаилов сообщил о дополнительном выделении средств, которые будут направлены на сдерживание цен на продукты.

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