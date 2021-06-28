В Актюбинской области борются с саранчой на сельхозполях

АКТОБЕ. 26 ИЮНЯ - На территории сельских округов Баскудык, Жабасак, Сарат, Актасты, Акколь и Кумкудык Айтекебийского района Актюбинской области проводятся фитосанитарные мероприятия по борьбе с итальянским прусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете государственной инспекции в АПК МСХ РК, в защитных мероприятиях задействованы 9 единиц техники, в том числе два газогенератора, один самолёт и 6 наземных опрыскивателей. Обработки начаты в научно обоснованные сроки. Для обеспечения максимальной эффективности химобработки проводятся в вечернее и предрассветное время, когда саранча находится в малоподвижном состоянии.

Также, по информации Комитета, в регион был своевременно доставлен весь требуемый объем инсектицидов, заблаговременно заключены договора с поставщиками услуг по химобработке.

В текущем году в Актюбинской области прогнозируется распространение стадных саранчовых на 70,39 тыс. гектаров. В целом по республике появление вредителей ожидается на площади более 640 тыс. гектаров. Пестициды и услуги по химобработкам закуплены на всю прогнозируемую площадь. Кроме того, имеется дополнительный запас на 223 тыс. гектаров.

К обработкам будут привлечены 183 единицы специальной опрыскивающей техники (150 наземных опрыскивателей, 12 самолетов, 13 судов сверхлегкой авиации и 8 аэрозольных газогенераторов (ГАРД).

Для выявления очагов распространения стадных саранчовых вредителей обследование проводится на площади 38,4 млн гектаров, с привлечением 524 единиц автотранспорта и 1230 обследователей.

В Туркестанской и Жамбылской областях республики обработки против мароккской саранчи уже завершены, в Актюбинской области обработки против итальянского пруса продолжаются.

Ситуация по борьбе со стадной саранчой находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.

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