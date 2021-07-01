НПК и профсоюз "Казуглепроф" намерены добиться снижения пенсионного возраста для шахтеров и металлургов

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Сегодня состоялось подписание меморандума о взаимодействии Народной партии Казахстана с Отраслевым профсоюзом угольщиков "Казуглепроф". Стороны договорились вместе добиваться снижения пенсионного возраста для шахтеров и металлургов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Народная партия Казахстана не первый год ставит перед правительством вопросы о необходимости снижать пенсионный возраст для казахстанцев, которые работают во вредных и опасных условиях труда - шахтеров, металлургов, обогатителей и других, а также для женщин и лиц с инвалидностью. Профсоюз "Казуглепроф" в свою очередь много лет добивается, чтобы шахтеры, уже физически неспособные работать в 60 лет и даже не доживающие до этого возраста, могли выйти на пенсию раньше. Сегодня партия и профсоюз решили объединить свои усилия, сообщает пресс-служба НПК РК.

Председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров и председатель Общественного объединения "Отраслевой профессиональный союз угольщиков "Казуглепроф" Марат Миргаязов подписали меморандум о взаимодействии. До этого НПК и "Казуглепроф" подписали совместное заявление по результатам рабочей встречи на тему "Снижение пенсионного возраста для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда". Смысл обоих документов один - партия и профсоюз обозначили свои цели.

Их несколько. Первая. Добиваться снижения пенсионного возраста для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда - шахтеров, металлургов, нефтяников, обогатителей и других. Вторая. Добиваться пересмотра пенсионного обеспечения работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Пенсионный аннуитет в нынешнем виде - не ответ и не выход из ситуации. Шахтеры, металлурги, обогатители и другие должны иметь достойную пенсию от государства. Третья. Инициировать широкое обсуждение вышеперечисленных вопросов с участием всех сторон - государственных органов, профессиональных союзов, работодателей, общественности и политических партий", - информирует пресс-служба.

Лидер НПК отметил, что для Народной партии Казахстана это естественный шаг.

Мы исторически всегда выступали против повышения пенсионного возраста и за его снижение для наших граждан , за то, чтобы у них была спокойная и обеспеченная старость. Тем более этого заслуживают наши шахтеры, металлурги, горняки - люди, которые, по сути, и наполняют бюджет нашей страны. Мы и в прошлых созывах поднимали вопрос снижения пенсионного возраста, а с начала этого года трижды озвучивали депутатские запросы, в которых говорили правительству, что надо снижать пенсионный возраст - раз, и надо поднимать пенсии, чтобы люди не выживали в старости, а спокойно и достойно жили - это два. Причем, государство и производство от этого только выиграют. Пока мы получаем отказы, но вода камень точит и Народная партия Казахстана вместе с "Казуглепрофом", я верю, доведут этот вопрос до конца", - сказал Айкын Конуров.

По словам Марата Миргаязова, для шахтеров снижение пенсионного возраста - важнейший вопрос.

Приходишь к шахтерам, они не говорят про зарплаты или что-то еще, они спрашивают, когда снизят пенсионный возраст. По оценке медиков, шахтер, который отработал 40 лет, в 60 лет стопроцентно будет профбольным. Это гарантия. И мы сами видим, что пожилым шахтерам уже тяжело работать - они сами себе ставят уколы, делают, что угодно, чтобы идти в шахту и как-нибудь доработать до пенсии", - сказал он.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, численность работников, трудящихся во вредных и опасных условиях составляет 1 645 247 человек, из них: 987 645 мужчин и 657 602 женщины. В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), в 2020 году работали 366 900 человек или каждый четвертый (22%) от общего числа работников обследованных предприятий. Среди женщин каждая восьмая (84,9 тысячи человек) работала в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, из них 19,9% (16,9 тысячи человек) трудились в запыленной и загазованной среде. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, отмечается в промышленной отрасли - 620 тысяч человек (в том числе, в обрабатывающей промышленности - 290 тысяч человек).

Напомним, 19 мая 2021 года депутат мажилиса от НПК Ерлан Смайлов адресовал вице-премьеру Ералы Тугжанову депутатский запрос по снижению пенсионного возраста для работников с вредными и опасными условиями труда. На этот запрос правительством предоставлен ответ о том, что ранний выход на пенсию "не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения необходимых пенсионных выплат в старости". В качестве альтернативы указывается на возможность выйти на пенсию в 50 лет "путем заключения пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений".

По расчетам "Казуглепрофа", для получения пенсии в 100 тысяч тенге по пенсионному аннуитету человек к 50 годам должен накопить взносов размере в 25 млн тенге, что нереалистично, и не позволяет рассматривать пенсионный аннуитет как реальную альтернативу и решение проблемы.

По предварительным расчетам в случае предоставления права выхода на солидарную пенсию в возрасте 50 лет лицам, занятым на работах с вредными условиями труда, потребность бюджетных средств в 2021 году на 95,6 тыс. человек составит 52,9 млрд тенге, в 2022 году на 104,2 тыс. человек - 61,6 млрд тенге, в 2023 году на 113,3 тыс. человек - 71,4 млрд тенге", - сказано в ответе правительства на запрос.

В "Казуглепрофе" отмечают, что на самом деле в отношении работников с вредными и опасными условиями труда нет конкретных цифр и расчетов, нет понимания, сколько человек занято на вредных производствах, сколько из них должны будут выйти на пенсию (в случае снижения пенсионного возраста). По примерным подсчетам "Казуглепрофа", из порядка 27 тысяч шахтеров на подземном производстве заняты 8 тысяч. Из них, в случае принятия решения о снижении пенсионного возраста, около 500, максимум 1000 человек должны будут выйти на "раннюю пенсию". На следующий год - еще меньше, и с каждым годом этот поток будет снижаться. Поэтому расчеты правительства, по мнению профсоюза, нуждаются в более тщательном анализе и разборе в части достоверности и обоснованности, говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства