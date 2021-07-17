В Казахстане дорожает баранина

АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - В Казахстане баранина подорожала на 14% за год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Главной причиной роста цен на мясо эксперты считают экспорт живого скота из РК, сообщает агентство EnergyProm.

Наибольшее годовое удорожание баранины было зафиксировано в Алматы: сразу на 22,6% за год. Значительно подорожала баранина также в Западно-Казахстанской и Алматинской областях. В июне 2021 года на базарах и в магазинах страны баранину продавали по 2,3 тыс. тенге за килограмм - на 14,4% дороже, чем годом ранее.

Самые высокие цены отмечены в Нур-Султане, Алматы (по 2,9 тыс. тенге за килограмм) и Караганде (2,6 тыс. тенге); самые низкие - в Уральске и Петропавловске (по 1,7 тыс. тенге за килограмм).

В настоящее время в РК действует запрет на вывоз маточного поголовья МРС. В то же время в правительстве не исключают, что в стране будет введён полный запрет на экспорт мелкого рогатого скота, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Вывоз живого скота называют главной причиной повышения цен на баранину внутри страны.

К июлю 2021 года в стране начитывалось 22,9 млн голов овец - на 3,6% больше, чем годом ранее. В том числе 11,8 млн голов принадлежало хозяйствам населения, 9,9 млн - индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам, 1,2 млн - сельхозпредприятиям.

В региональном разрезе больше всего овец насчитывается в Туркестанской области: 5,5 млн голов. В лидерах также Алматинская (4,3 млн голов овец, плюс 4,7%) и Жамбылская (3,4 млн голов, плюс 3,7%) области.

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