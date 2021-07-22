Стартовали переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

ТЕГЕРАН. 21 ИЮЛЯ - В Тегеране состоялась встреча переговорных делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном - с другой, которое заменит действующее с октября 2019 года Временное соглашение, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия участники обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры, а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых по сравнению с действующим Временным соглашением задач нашего взаимодействия - расширения товарного охвата, поддержки отраслевого сотрудничества и повышения транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что, принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон, существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки", - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения запланирован на сентябрь.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства