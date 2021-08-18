В РК пройдет очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА -18 ноября в 09.00 на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz состоится очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый электронный аукцион по 10 участкам недр был проведен 23 декабря 2020 года. Второй электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам Министерством энергетики РК был проведен 23 апреля 2021 года по 8 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

В ведомстве напомнили, что в целях реализации закона РК от 30 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования, газа и газоснабжения" Министерством энергетики РК были приняты ряд правовых актов, в том числе приказ №269 от 30 июля 2020 года "Об утверждении Правил проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 июля 2020 года за №21038).

Таким образом, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября 2020 года, лица, заинтересованные в получении права на недропользование, получили возможность участвовать в аукционах в режиме онлайн.

Новый механизм позволяет сделать рынок прозрачным, уменьшить бюрократию и существенно сократить издержки как для бизнеса, так и для государства", - подчеркнули в Минэнерго.

В министерстве добавили, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Это право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Следить за ходом торгов может каждый желающий. Оператором - АО "Информационно-учетный центр" - для этого будет создан отдельный аукционный онлайн-зал.

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