Вдвое вырос пассажиропоток казахстанских авиакомпаний за 7 месяцев

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В 2 раза больше пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании за 7 месяцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала этого года после постепенного восстановления полетов зафиксирован рост показателей в сравнении с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.

Так, за 7 месяцев 2021 года число перевезенных пассажиров увеличилось на 96% - 5,1 млн человек.

Тот же период в 2020 году - 2,6 млн человек, в 2019 году - 4,6 млн человек", - сравнили в ведомстве.

Кроме того, на 58% увеличилось количество обслуженных пассажиров в аэропортах - 8,1 млн человек.

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