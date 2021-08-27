Токаев принял участие в рабочей встрече Совета иностранных инвесторов

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Глава государства в формате видеоконференции провел рабочую встречу с руководителями нефтегазовых компаний - членов Совета иностранных инвесторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия подробно рассмотрены меры по дальнейшему развитию и повышению инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая заседание, президент отметил, что нефтегазовая сфера всегда играла значительную роль в общенациональном прогрессе нашей страны. По его мнению, несмотря на технологические изменения, отрасль будет оставаться движущей силой экономики страны. Касым-Жомарт Токаев считает, что Казахстан, будучи богатым нефтью государством, обязан максимально и эффективно использовать имеющийся потенциал.

Глава государства поставил перед членами Совета и правительства страны ряд приоритетных задач.

Президент подчеркнул важность своевременной реализации проектов по расширению месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак для обеспечения экономического роста страны. В этой связи он выразил озабоченность по поводу реализации проекта будущего расширения Тенгизского месторождения, строительные работы которого отстают от графика почти на 20%, и поручил правительству совместно с оператором проекта принять надлежащие меры по недопущению срыва сроков его завершения.

Говоря о перспективах освоения Кашагана, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости иметь видение реализации третьего этапа работ по увеличению добычи нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Глава государства также высказался о разработке новых механизмов инвестирования, в частности, об улучшенном модельном контракте. Этот документ позволит обеспечить юридическую защиту и стабильность инвестиций с предоставлением инвестиционных преференций. В этой связи правительству поручено ускорить определение пакета фискальных преференций и обеспечить принятие законодательных норм до конца текущего года.

Наряду с этим президент проинформировал членов Совета о разрабатываемом соглашении на геологическое изучение недр, которое позволит инвесторам гарантировать переход с геологического изучения недр на разведку и добычу.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, в борьбе за глобальные инвестиции стратегическое значение приобретает скорость принятия инвестиционных решений. В связи с этим он указал государственным органам на необходимость более гибкого и оперативного реагирования на запросы и проблемы инвесторов.

Глава государства рассказал о договоренности по созданию Межведомственного фронт-офиса, деятельность которого будет осуществляться по принципу "одного окна". Президент сообщил, что в состав этого фронт-офиса войдут заместители первых руководителей профильных министерств, а возглавит его министр энергетики.

Касым-Жомарт Токаев также назвал важной задачей создание газоперерабатывающих мощностей на действующих нефтегазовых месторождениях.

В этом контексте важным событием стал своевременный запуск строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане. Правительством совместно с ФНБ "Самрук-Казына" выработана стимулирующая формула цены на закуп газа у недропользователей для новых проектов добычи газа. Поэтому приглашаю вас принять участие в реализации проектов по увеличению производства товарного газа", - сказал президент.

Еще одним приоритетным направлением развития отрасли, по мнению главы государства, должно стать развитие глубокой переработки углеводородов. Использование газа для газохимических проектов позволит снизить сырьевую направленность отрасли.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев заострил внимание на необходимости обеспечения высокой доли казахстанского содержания в нефтегазовых проектах.

Остановившись на перспективах укрепления технологической кооперации между казахстанскими и зарубежными компаниями, глава государства отметил деятельность Международного центра по развитию нефтегазового машиностроения, созданного при поддержке компаний Chevron, Total, Eni, ExxonMobil, Agip. Правительству дано поручение на основе передового международного опыта создать эффективную систему трансферта технологий.

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предложения и рекомендации участников встречи, поставив перед правительством задачу до конца текущего года обеспечить принятие законодательных норм и представить полный отчет о проделанной работе по всем затронутым вопросам.

Кроме того, глава государства не исключил использования для разрешения споров наряду с Арбитражным судом МФЦА других аналогичных зарубежных площадок, а также подтвердил заинтересованность в продолжении совместной работы и обеспечении привлекательности инвестиционного климата в нашей стране.

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