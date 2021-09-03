Работодателям, принимающим на работу переселенцев из южных регионов, расширят механизм получения господдержки

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Серик Шапкенов на заседании в правительстве рассказал, как будут исполняться поручения главы государства по социально-трудовой сфере, озвученные в послании народу Казахстана 1 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Серик Шапкенов сообщил, что в целях реализации задач, поставленных главой государства перед МТСЗН, будут реализованы следующие меры: разработка законопроекта "О профессиональных квалификациях"; разработка Концепции миграционной политики; выработка новых подходов в вопросах трудовой мобильности населения; повышение минимальной заработной платы и увеличение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих.

Проект Концепции миграционной политики на новый пятилетний период, по словам министра будет предусматривать: обеспечение благоприятных условий для повышения межрегиональной внутренней мобильности с юга на север; создание механизма защиты трудовых и социальных прав казахстанских граждан, работающих за рубежом; создание условий переселения в Казахстан на постоянное место жительства кандасов; обеспечение регулируемой и гибкой системы привлечения иностранных специалистов.

Он также отметил, что в рамках новой Концепции будет переформатирован действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север. Для работодателей, которые самостоятельно нанимают и трудоустраивают работников из южных регионов, будет упрощен и расширен механизм получения государственной поддержки. Это будет стимулировать их к активному участию в программах переселения.

По его словам, новый проект закона будет направлен на: признание квалификации и навыков работников; создание Национального органа по квалификациям, который станет координатором оценки соответствия квалификации.

Принятие этого документа обеспечит унификацию и установление единых условий системы признания квалификации, а также закрепление способов регулирования доступа к профессиям.

Кроме того, будут приняты меры по повышению оплаты труда.

Первое, с 1 января 2022 года размер МЗП составит 60 тыс. тенге. Данная мера приведёт к росту денежных доходов 1 млн 650 тыс. наемных работников. Это также позволит повысить доходы и других работников, с учетом межразрядной системы квалификаций. Второе, будет разработан проект постановления правительства для поэтапного повышения зарплаты 588 тыс. отдельных категорий гражданских служащих (архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и др.) в течение 4 лет. В результате с 2022 года ежегодно их зарплата будет повышаться на 20% и к 2025 году повысится в два раза. Минимальный оклад повысится с 49 тыс. до 60 тыс. тенге, или на 22%", - добавил министр.

Шапкенов добавил, что поручения главы государства касательно снижения социального иждивенчества и оказания помощи действительно нуждающимся будут учтены в разрабатываемом Социальном кодексе.





Напомним, выступая с посланием народу Казахстана 1 сентября, Токаев напомнил, что размер МЗП не повышался с 2018 года и в настоящее время "назрела необходимость пересмотра ее уровня".





По уровню МЗП Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить МЗП с текущих 42 500 тенге до 60 000 тенге . Данная мера напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно - всех трудящихся", - сказал президент.

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