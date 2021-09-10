Сенат ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЬ - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ устанавливает требования к договорному оформлению межгосударственной передачи электрической энергии на территории Армении, Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в соответствии с законодательством указанных государств-членов ЕАЭС, сообщили в пресс-службе сената.

Эффективное использование электроэнергии имеет важное значение в развитии экономики. С этой точки зрения мы надеемся, что закон окажет положительное влияние на развитие сотрудничества в сфере энергетики стран-членов ЕАЭС", - сказал Маулен Ашимбаев.

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