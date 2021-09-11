Вопросы противодействия экономической контрабанде рассмотрели в Генпрокуратуре

Фото: gov.kz

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экономическая контрабанда влечет значительные потери для государства и создает неравную конкуренцию отечественному бизнесу. За 5 лет по республике зарегистрировано свыше 700 уголовных правонарушений в таможенной сфере", - сообщил на заседании координационного совета генпрокурор республики Гизат Нурдаулетов.

Он также отметил, что в Казахстане должны быть исключены факты необоснованного простоя транспорта на границе.

Принимаемые меры не должны создавать барьеры честному бизнесу", - заявил генпрокурор.

На совете были заслушаны доклады о мерах, которые принимает агентство по финансовому мониторингу и комитет государственных доходов. Обсуждены проблемы информационного обмена с иностранными государствами, защиты внутреннего рынка от теневого импорта и технического оснащения таможенных постов. По итогам мероприятия члены совета выработали рекомендации по противодействию нелегальному торговому обороту на внешних границах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства