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Фермеры Алматинской области привезли на ярмарку в Нур-Султан более 400 тонн продукции

14.09.2021, 15:46 4969
ТАЛДЫКОРГАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Более 400 тонн сельхозпродукции Алматинской области представили на ярмарке в Нур-Султане 11-12 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На традиционную ярмарку сельхозтоваропроизводители Алматинской области привезли 462,7 тонны продукции. В ассортименте 50 наименований товаров: мясомолочная, колбасная, рыбная продукция, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, плодоовощная продукция, фрукты, мёд, национальные напитки и многое другое. 
 
В частности, на ярмарке продано 54,1 тонны мясной продукция, 26 тонн - молочной, 103,6 тонны - овощной, 3,8 тонны - рыбной продукции, 45,3 тонны фруктов и ягод, 39 тонн картофеля.
 
Приведенную продукцию жители столицы оценили высоко.
 

Ярмарка мне понравилась. Смогли закупиться по низким ценам на прилавках Жетысуского региона. С родителями готовим салаты на зиму и смогли все купить. Главное, все овощи и продукты свежие. Хотелось бы, чтобы к нам аграрии Алматинской области приезжали чаще", - отметил житель столицы Аслан Жумаханов. 

 
Отметим, на ярмарке сельхозтоваропроизводителей от Алматинской области участвовали 3 города: Талдыкорган, Капшагай, Текели, 17 районов и социально-предпринимательская корпорация "Жетысу".
 
План реализовать жителям города Нур-Султана сельхозпродукцию на сумму более 200 млн тенге успешно выполнен.
 

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