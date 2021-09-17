Сменился президент Международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Новым президентом АО "Международный аэропорт Алматы" назначен Алп Ер Тунга Ерсой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением совета директоров от 14 сентября 2021 года президентом АО "Международный аэропорт Алматы" назначен Алп Ер Тунга Ерсой. Он сменил ранее занимавшего данный пост Эркала Кадри Мете.

Алп Ер Тунга Ерсой вошел в состав совета директоров Международного аэропорта Алматы 2 сентября.

Информация о смене руководства аэропорта размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи.

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