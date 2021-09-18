ЕЭК и Секретариат Шанхайской организации сотрудничества подписали меморандум о взаимопонимании

ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - 17 сентября в Душанбе в рамках саммита глав государств – членов ШОС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Секретариатом ШОС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ предусматривает экономическое взаимодействие с акцентом на такие сферы, как финансы, торговая политика и вопросы упрощения торговых процедур, транспорт, цифровизация и информационно-коммуникационные технологии, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, таможенная политика, энергетика, промышленное и агропромышленное сотрудничество и другие.

Как отметил Михаил Мясникович, развитие сотрудничества в формате ЕАЭС – ШОС отвечает стратегическим интересам всех государств Союза. Это особенно важно с учетом роли, значимости и темпов развития экономик стран – участниц ШОС, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП ($38,5 трлн), более 16% мировой торговли ($5,5 трлн), более 41% мирового населения (более 3 млрд человек). Кроме того, интерес к ШОС растет и в контексте реализации идеи Большого Евразийского партнерства.

ШОС является важной компонентой архитектуры межгосударственного взаимодействия и региональной интеграции в Евразии. При этом государства – члены ЕАЭС и ШОС образуют ядро евразийского континента, а их взаимоотношения во многом определяют вектор дальнейшего развития региона", – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС особо отметил подписанный меморандум. "Это, безусловно, идет в русле реализации российской идеи создания Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, ЕврАзЭС, АСЕАН и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Я убежден, стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства, открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран", - заявил он.

Государства-члены ШОС на саммите представили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Кроме того, в заседании Совета приняли участие руководители делегаций государств-наблюдателей организации и представители международных организаций. На заседании выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По итогам заседания приняты решения по расширению состава организации: будет запущена процедура приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, подписана Душанбинская декларация, а также план совместных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.

По данным ЕЭК, товарооборот ЕАЭС и стран ШОС, не входящих в ЕАЭС, последовательно увеличивался с $93,8 млрд в 2016 году до $158,8 млрд в 2019 году. В 2020 году по объективным причинам он снизился на $8,3 млрд, но уже в январе - июне 2021 года составил $86,6 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с январем - июнем 2020 года.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В настоящее время государствами-членами ШОС являются восемь стран: Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС: Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Монголия. Шесть стран являются партнерами по диалогу ШОС: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.





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