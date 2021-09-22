Глава МНЭ озвучил основные подходы новой регуляторной политики бизнеса

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - 21 сентября в ходе заседания Национальной комиссии по модернизации министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об основных новеллах проекта закона по новой регуляторной политике в сфере предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроект разработан в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева, данного в послании народу 1 сентября 2020 года. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении мажилиса, сообщает пресс-служба МНЭ.

Новые подходы регулирования с "чистого листа" предусматривают совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и бизнеса, внедрение принципа "1 in 2 out", реестр обязательных требований, цифровизацию отчетности бизнеса и совершенствование государственного контроля", - сказал Иргалиев.

Как отметил глава МНЭ, чтобы предотвратить административные издержки и исключить рост избыточных и неэффективных требований к бизнесу будут законодательно определены условия установления требований. Введение принципа "1 in 2 out" предполагает, что при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования.

Кроме того, будет создан реестр обязательных требований, который станет единым информационным ресурсом, содержащим перечень всех требований для бизнеса в виде нормативно-правовых актов (НПА) и иных документов. В реестре будут определены сроки рассмотрения НПА на соответствие новой регуляторной политике. В случае несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены. Таким образом, реестр позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес среду.

По словам министра, законодательно закрепится требование о предоставлении отчетности исключительно в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора.

Планируется, что в 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность. В 2023 году будет оцифрована неавтоматизированная отчетность, а также системы оценки и управления рисками.

Законопроектом предусматривается реформа системы государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

Всего будет предусмотрено три профилактических мероприятий, включая проверки только на соответствие разрешительным требованиям; внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам и "расследование". Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.

Новая форма госконтроля "расследование" включает в себя комплекс мер по определению причин и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности.

Это позволит сократить меры административного взыскания, возлагаемые на бизнес, а также снизить угрозы чрезвычайных ситуаций по вине бизнеса за счет применения мер оперативного реагирования при госконтроле", - отметил Иргалиев.

Глава МНЭ сообщил, что на первом этапе кардинальной ревизии подлежат требования в пяти приоритетных отраслях, таких как торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги общественного питания, услуги по проживанию и питанию. В этих отраслях до 2023 будут пересмотрены требования в сфере санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и другие. Что касается пересмотра требований по остальным отраслям, то они запланированы на 2023 год.

Асет Иргалиев сообщил, что Министерство национальной экономики совместно с бизнес-омбудсменом и НПП "Атамекен" сформировало пул экспертов и график обсуждения итогов проведения анализа и оценки НПА, содержащих требования в отношении бизнеса. Эксперты проводят обучающие семинары для представителей бизнеса и госорганов по анализу и оценке действующих обязательных требований и новым подходам.

На сегодня с участием представителей министерств здравоохранения, торговли и интеграции, чрезвычайных ситуаций, индустрии и инфраструктурного развития, образования и науки и Комитета национальной безопасности проведена ревизия требований в сфере общественного питания. По итогам работы рассмотрено 62 НПА в сфере общественного питания и установлено, что 48% требований не соответствуют базовым условиям.

В результате принятия предлагаемых изменений в законодательство к 2025 году прогнозируется сокращение перечня обязательных требований на 50% и сокращение количества субъектов бизнеса, привлеченных к административной ответственности на 50%, сокращение количества субъектов, подвергающихся госконтролю на 60%", - заключил министр.

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