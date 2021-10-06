Строительство и модернизация каналов и водохранилищ в Казахстане обеспечит дополнительный сбор 6,4 кубических километров воды

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход строительства и реконструкции каналов и водохранилищ в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году по республике водозабор составил 24,9 кубических километров, из них на нужды сельского хозяйства 15 кубических километров воды. Неэффективное использование составляют 3 кубических километра", - проинформировал на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

Согласно поручению главы государства, до 2030 года необходимо довести площадь орошаемых земель до 3 млн гектаров.

Строительство новых и модернизация действующих водохранилищ и каналов, а также применение водосберегающих технологий обеспечит дополнительный общий сбор воды в объеме 6,4 кубических километров. Эти меры также нашли отражение в Национальном проекте "Жасыл Казахстан", - отметил премьер-министр РК Аскар Мамин.

С каждым годом потребности в воде будут увеличиваться, что требует эффективного использования воды, внедрения новейших технологий, цифровизации отрасли. Только за счет автоматизированного распределения и транспортировки будет сокращен перерасход воды на 1,2 кубических километров ежегодно.

В этой связи в ближайший пятилетний период будут приняты меры по реконструкции 120 каналов протяженностью 2,3 тыс. километров и построены 9 крупных водохранилищ общим объемом 1,7 млрд кубометров. На региональном уровне будут проведены модернизация, ремонт и обслуживание существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах", - рассказали в пресс-службе правительства..

По информации Брекешева, общая стоимость полной реконструкции составляет 205 млрд тенге, в том числе 6,8 млрд тенге для разработки проектно-сметной документации (ПСД). Также планируется привлечение внебюджетных средств в размере 34 млрд тенге за счет государственно-частного партнерства.

Он также рассказал, что согласно предварительным расчетам, общая стоимость строительства 9 водохранилищ составляет 59,4 млрд тенге, из них поддержано в Республиканском бюджете 11,3 млрд тенге на 2022-2024 годы. Для завершения разработки проектно-сметной документации дополнительно необходимы средства в размере 700 млн тенге, для реализации строительно-монтажных работ (СМР) до 2025 года - 47,4 млрд тенге.

В результате реализация этих проектов приведет к снижению водной зависимости от соседствующих стран: до 30% от Кыргызстана, до 25% от Узбекистана и до 15% от России", -подчеркнул глава Минэкологии.

Дополнительный общий сбор воды 6,4 кубических километров воды, по мнению Брекешева, позволит покрыть дефицит водных ресурсов и увеличить располагаемые водные ресурсы для отраслей экономики до 31,3 кубических километров, с учетом прогнозного водопотребления к 2025 году - 27,9 кубических километров.

Глава правительства поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов в месячный срок разработать Дорожную карту строительства 9 крупных водохранилищ, реконструкции 120 каналов, а также их цифровизации.

Министерствам сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами регионов дано поручение в месячный срок разработать региональные дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых площадях до 2025 года, а также принять меры по модернизации существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областей поручено проработать вопрос поэтапного снижения площадей посевов влаголюбивых культур — риса и хлопка.