Авиаперевозки пассажиров в Казахстане превысили "докоронакризисные" показатели

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - За восемь месяцев воздушным транспортом перевезли более шести миллионов пассажиров: плюс 90% к аналогичному периоду 2020 года и плюс 8% - к 2019 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь-август 2021 года авиаперевозчики обслужили 6,1 млн пассажиров - на 90,3% больше, чем годом ранее. В целом рост относительно "карантинного" 2020 года ожидаем. Однако примечательно, что по сравнению с январем-августом 2019 года пассажироперевозки также выросли - на 8% (за восемь месяцев 2019 года показатель составлял 5,6 млн человек)", - рассказали исследователи Energyprom.kz .

По их словам, пассажирооборот увеличился на 92,4% за год. В то же время по сравнению с "докоронакризисным" 2019 годом показатель сократился на 16%.

Кроме того, за январь-август 2021 года воздушным транспортом перевезли 22,5 тыс. тонн груза и багажа - на 73,1% больше, чем в прошлом году. Для сравнения: за восемь месяцев 2020 года показатель составлял 13 тыс. тонн, минус 21,4%.

Грузооборот с начала года составил 50,2 млн тоннокилометров - на 46,4% больше, чем годом ранее. В 2020 году показатель составлял 34,3 млн тоннокилометров, минус 35,9% за год.

Доходы авиакомпании составили 229,9 млрд тенге, против 119,4 млрд тенге в 2020 году. Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2019 года, показатель составлял 258,2 млрд тенге.

Основная часть доходов традиционно была сформирована за счет пассажироперевозок: 94,7% от общего объема, или 217,7 млрд тенге. Оставшиеся 5,3%, или 12,2 млрд тенге, пришлись на грузоперевозки.

По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского воздушного транспорта снизились в сравнении с августом 2021 года на 9,5%. Однако в годовой динамике, то есть к сентябрю 2020 года, отмечен рост на 8,7%. Самый заметный рост цен в годовой динамике зафиксирован в Мангистауской (на 30,7%), Туркестанской (на 30%) и Павлодарской (на 29%) областях. В Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и годом ранее. Еще в четырех регионах цены снизились: в Шымкенте (на 1,7%), Актюбинской (на 4,2%), Акмолинской (на 22,5%) и Западно-Казахстанской (на 31,7%) областях. Цены на перевозку грузов воздушным транспортом за год выросли на 28,2%. В том числе в сегменте международных сообщений - на 39%, внутриреспубликанских - на 3,8%. За месяц цены в секторе не изменились", - говорится в исследовании.

По данным IАТА, в 2022 году ожидается, что чистые убытки авиакомпаний мира сократятся до 11,6 млрд долларов США, после убытков в размере 51,8 млрд долларов США в 2021 году. Оценка чистых убытков в 2020 году была пересмотрена со 126,4 до 137,7 млрд долларов США.

Ожидается, что спрос в 2021 году составит 40% от уровня 2019 года, а в 2022 году вырастет до 61%. Общая численность пассажиров достигнет 2,3 млрд в 2021 году. В 2022 году показатель увеличится до 3,4 млрд, что аналогично уровню 2014 года, но значительно ниже показателя 2019 года (4,5 млрд путешественников).