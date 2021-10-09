Авиаперевозки пассажиров в Казахстане превысили "докоронакризисные" показатели

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - За восемь месяцев воздушным транспортом перевезли более шести миллионов пассажиров: плюс 90% к аналогичному периоду 2020 года и плюс 8% - к 2019 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За январь-август 2021 года авиаперевозчики обслужили 6,1 млн пассажиров - на 90,3% больше, чем годом ранее. В целом рост относительно "карантинного" 2020 года ожидаем. Однако примечательно, что по сравнению с январем-августом 2019 года пассажироперевозки также выросли - на 8% (за восемь месяцев 2019 года показатель составлял 5,6 млн человек)", - рассказали исследователи Energyprom.kz.
По их словам, пассажирооборот увеличился на 92,4% за год. В то же время по сравнению с "докоронакризисным" 2019 годом показатель сократился на 16%.
Кроме того, за январь-август 2021 года воздушным транспортом перевезли 22,5 тыс. тонн груза и багажа - на 73,1% больше, чем в прошлом году. Для сравнения: за восемь месяцев 2020 года показатель составлял 13 тыс. тонн, минус 21,4%.
Грузооборот с начала года составил 50,2 млн тоннокилометров - на 46,4% больше, чем годом ранее. В 2020 году показатель составлял 34,3 млн тоннокилометров, минус 35,9% за год.
Доходы авиакомпании составили 229,9 млрд тенге, против 119,4 млрд тенге в 2020 году. Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2019 года, показатель составлял 258,2 млрд тенге.
Основная часть доходов традиционно была сформирована за счет пассажироперевозок: 94,7% от общего объема, или 217,7 млрд тенге. Оставшиеся 5,3%, или 12,2 млрд тенге, пришлись на грузоперевозки.
По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского воздушного транспорта снизились в сравнении с августом 2021 года на 9,5%. Однако в годовой динамике, то есть к сентябрю 2020 года, отмечен рост на 8,7%. Самый заметный рост цен в годовой динамике зафиксирован в Мангистауской (на 30,7%), Туркестанской (на 30%) и Павлодарской (на 29%) областях. В Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и годом ранее. Еще в четырех регионах цены снизились: в Шымкенте (на 1,7%), Актюбинской (на 4,2%), Акмолинской (на 22,5%) и Западно-Казахстанской (на 31,7%) областях. Цены на перевозку грузов воздушным транспортом за год выросли на 28,2%. В том числе в сегменте международных сообщений - на 39%, внутриреспубликанских - на 3,8%. За месяц цены в секторе не изменились", - говорится в исследовании.
По данным IАТА, в 2022 году ожидается, что чистые убытки авиакомпаний мира сократятся до 11,6 млрд долларов США, после убытков в размере 51,8 млрд долларов США в 2021 году. Оценка чистых убытков в 2020 году была пересмотрена со 126,4 до 137,7 млрд долларов США.
Ожидается, что спрос в 2021 году составит 40% от уровня 2019 года, а в 2022 году вырастет до 61%. Общая численность пассажиров достигнет 2,3 млрд в 2021 году. В 2022 году показатель увеличится до 3,4 млрд, что аналогично уровню 2014 года, но значительно ниже показателя 2019 года (4,5 млрд путешественников).
На заседании ЕЭК принят ряд решений по дальнейшему развитию интеграционных процессов
08.10.2021, 18:26 39475
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, сообщила пресс-служба правительства
, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др.
Также продолжится формирование тесных связей с такими международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС.
Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы.
Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС.
Среди мер, предусмотренных планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов.
По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев
08.10.2021, 16:30 51868
Фото: zakon.kz
АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - Антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министр отметил, что на сегодняшний день в праве союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран.
Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года коллегией комиссии к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - отметил министр.
Рассказывая о намеченных планах, Шаккалиев особое внимание уделил внедрению в право союза института антимонопольного комплаенса. По его мнению, в этом вопросе важен опыт Казахстана, который первым внедрил в свое законодательство институт антимонопольного комплаенса и сегодня успешно его реализует. Инициатива ЕЭК состоит в разработке стандартов антимонопольного комплаенса на базе международных стандартов ISO. Министр подчеркнул, что комплаенс необходимо сделать частью общей системы менеджмента качества и управления рисками в компании.
Новым трендом в антимонопольном регулировании на трансграничных рынках ЕАЭС министр назвал применение инструментов "мягкого регулирования". Напомним, в этом году в право союза введен новый подобный инструмент - предупреждение, акт комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции.
Справка
Ежегодный евразийский антимонопольный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году в Алматы он продлится два дня, 7-8 октября. В работе форума в онлайн- и офлайн-форматах принимают участие руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций.
На полях форума эксперты обсуждают новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках, практику проведения расследований и разрешения споров между конкурентами и другое.
В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%
08.10.2021, 16:27 53947
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь - в области образования и аренды жилья.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации Нацбанком совместно с правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных направлениях дезинфляционной монетарной политики. Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4% в августе до 9,6% в сентябре текущего года.
Председатель Национального банка сообщил о том, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса. В ходе встречи был представлен прогноз цен на энергоносители до конца текущего года и на 2022 год.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, об активных темпах восстановления мировой экономики и ее возврате к допандемическому уровню, а также о начале перехода к ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран.
Также президенту было доложено о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда, а также о ситуации на валютном рынке.
В рамках исполнения поручений главы государства были представлены предварительные результаты работы по развитию Национальной платежной системы и созданию Национальной платформы цифровой биометрической идентификации.