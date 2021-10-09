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Токаев обсудил с главой АБР подготовку новой стратегии партнерства Казахстана с банком

08.10.2021, 12:59 28891
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития Масацугу Асакаву. Были обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и АБР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Важной темой беседы стала подготовка новой Стратегии странового партнерства между Казахстаном и АБР на 2022-2026 годы.
 

Уверен, что новая стратегия АБР по Казахстану будет полностью учитывать наши национальные приоритеты и планы, в том числе новую модель государственного управления, диверсификацию экономики и зеленый рост, сбалансированное территориальное развитие, торгово-экономическое сотрудничество, цифровизацию", - сказал Токаев. 

 
Глава государства также проинформировал руководителя АБР о росте ВВП Казахстана, антиинфляционных мерах, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса.
 
Токаев также поздравил Масацугу Асакаву с избранием на должность руководителя финансового института, высоко оценив вклад АБР в социально-экономическое развитие Казахстана, сообщает Акорда.
 

За 27 лет сотрудничества АБР инвестировал в экономику Казахстана почти 6 млрд долларов. Эта сумма является весьма внушительной, она демонстрирует успешное развитие нашего сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство и намерены поддерживать долгосрочные и взаимовыгодные отношения", - подчеркнул президент Казахстана.

 
В свою очередь, Масацугу Асакава позитивно отозвался о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии.
 

Я осведомлен о предпринимаемых вами огромных усилиях в борьбе с COVID-19. Ваше правительство реализует успешные проактивные меры и принимает решительные действия по сдерживанию вируса. Мы приветствуем принятый вами масштабный пакет антикризисных мер общим объемом 9,5% ВВП для смягчения негативного влияния пандемии на экономику страны и благосостояние народа", - заявил руководитель АБР.

 

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новости по теме

    На заседании ЕЭК принят ряд решений по дальнейшему развитию интеграционных процессов

    08.10.2021, 18:26 39475
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др. 
     
    Также продолжится формирование тесных связей с такими международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС. 
     
    Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы. 
     
    Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС. 
     
    Среди мер, предусмотренных планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов. 
     
    По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

     

    ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев

    08.10.2021, 16:30 51868
    ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев
    Фото: zakon.kz
    АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - Антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Министр отметил, что на сегодняшний день в праве союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран. 
     

    Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года коллегией комиссии к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - отметил министр.

     
    Рассказывая о намеченных планах, Шаккалиев особое внимание уделил внедрению в право союза института антимонопольного комплаенса. По его мнению, в этом вопросе важен опыт Казахстана, который первым внедрил в свое законодательство институт антимонопольного комплаенса и сегодня успешно его реализует. Инициатива ЕЭК состоит в разработке стандартов антимонопольного комплаенса на базе международных стандартов ISO. Министр подчеркнул, что комплаенс необходимо сделать частью общей системы менеджмента качества и управления рисками в компании.
     
    Новым трендом в антимонопольном регулировании на трансграничных рынках ЕАЭС министр назвал применение инструментов "мягкого регулирования". Напомним, в этом году в право союза введен новый подобный инструмент - предупреждение, акт комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции.
     
    Справка
     
    Ежегодный евразийский антимонопольный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году в Алматы он продлится два дня, 7-8 октября. В работе форума в онлайн- и офлайн-форматах принимают участие руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций.
     
    На полях форума эксперты обсуждают новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках, практику проведения расследований и разрешения споров между конкурентами и другое.
     

    В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%

    08.10.2021, 16:27 53947
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%. Наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь - в области образования и аренды жилья.

     
    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о реализации Нацбанком совместно с правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования и основных направлениях дезинфляционной монетарной политики. Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4% в августе до 9,6% в сентябре текущего года.
     
    Председатель Национального банка сообщил о том, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса. В ходе встречи был представлен прогноз цен на энергоносители до конца текущего года и на 2022 год.
     
    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 9 месяцев текущего года, об активных темпах восстановления мировой экономики и ее возврате к допандемическому уровню, а также о начале перехода к ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран.
     
    Также президенту было доложено о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активов Национального фонда, а также о ситуации на валютном рынке. 
     
    В рамках исполнения поручений главы государства были представлены предварительные результаты работы по развитию Национальной платежной системы и созданию Национальной платформы цифровой биометрической идентификации. 
     

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