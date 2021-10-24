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Стабилизация цен на продукты имеет первостепенное значение - Мамин

23.10.2021, 13:22 99010
Стабилизация цен на продукты имеет первостепенное значение - Мамин
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 1,3%, морковь - на 0,8% и сахар - на 0,7%. Наибольший рост цен на яйца зафиксирован в Карагандинской (7,6%), Западно-Казахстанской (7,3%) и Акмолинской (4,8%) областях, на морковь - в Алматы (4,5%), на сахар - в Карагандинской области (5,5%), сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Финансирование "оборотной схемы" в регионах увеличилось на 4,4 миллиарда тенге и достигло 45,1 миллиарда тенге. Целевой уровень обеспечен на 90,2%. Закуплено 306 тысяч тонн социально значимых товаров, что на 12% больше в сравнении с показателем прошлой недели. 
 
Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране превышает 90% (+17,6 процентного пункта за неделю), наибольшие показатели по всем видам социально значимых продовольственных товаров достигнуты в городах Нур-Султане и Шымкенте, в Мангистауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. 
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции заключило 17 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями о снижении торговых надбавок на СЗПТ с 15% до 10%. В целом по республике заключено 125 актов антимонопольного комплаенса. 
 
Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем увеличения финансирования "оборотной" схемы и доведения трехмесячных запасов по продуктам до рекомендованных объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли. 
 

Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары и сдерживание общей инфляции имеют первостепенное значение. Необходимо проводить системную работу, осуществляя ежедневный контроль ситуации по каждой товарной позиции", - сказал Мамин.

 

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Фонд "Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн

24.10.2021, 11:28 29539
Фонд "Самрук-Казына" разместил дебютные евробонды на $500 млн
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" разместил выпуск еврооблигаций на $500 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Фонд сообщил, что разместил пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 2,00% годовых. По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и "впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах США", отметили в фонде.
 

При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR) и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild)", - сообщается в информации.

 
В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
 

В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи - KASE и AIX", - отметили в фонде.

 
Ожидается, что выпуск также будет залистингован на Лондонской бирже LSE.
 
Сделка была организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами - АО "First Heartland Securities" и АО "Фридом Финанс".
 
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", "Kegoc" и другие.
 

Цена на пшеницу в Казахстане остается стабильной в течение месяца

24.10.2021, 11:19 32320
Цена на пшеницу в Казахстане остается стабильной в течение месяца
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Цена на пшеницу в Казахстане остается стабильной в течение последнего месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В то время, как на российских биржах за прошлую неделю продовольственное зерно подорожало на $7,4 (c $287,6 до $295), за казахстанскую пшеницу 3-го класса в северных регионах дают 113-117 тыс. тенге за тонну, уточняет ElDala.kz.
 
Цена для южных областей, с учетом расходов на транспортировку, составляет уже 120 тыс. тенге за тонну ($282).
 
В России отмечено снижение цен на ячмень: за неделю он подешевел на $4,7 (c $250,6 до $245,9). В Казахстане его стоимость остается на уровне 100 тыс. тенге за тонну.
 
За тонну твердой пшеницы в Казахстане сегодня предлагают 210 тыс. тенге, льна - 335 тыс., чечевицы - 380 тыс. тенге.
 
Отметим, что фермеры продолжают обращаться в Минсельхоз РК с просьбой повысить закупочные цены Продкорпорация в рамках форвардных контрактов, подтянув их с нынешнего уровня (103-107 тыс. тенге за тонну) до рыночного. Продкорпорация в рамках форвардных контрактов должна получить от фермеров 738 тыс. тонн пшеницы.
 

В АО "Мангистаумунайгаз" сменился гендиректор

23.10.2021, 12:41 85564
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Решением совета директоров АО "Мангистаумунайгаз" генеральным директором компании назначен Даулетжан Хасанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Хасанов Даулетжан Кенесович родился 21 октября 1971 года. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт области по специальности "экономист" и Атырауский институт нефти и газа по специальности "горный инженер", сообщает пресс-служба компании. 
 
Трудовую деятельность начал в качестве бухгалтера. В группе компаний "КазМунайГаз" работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО "Эмбамунайгаз", АО "ОзенМунайГаз", ТОО "СП "Казгермунай", АО "Каражанбасмунай". До назначения в АО "Мангистаумунайгаз" занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК "КазМунайГаз".
 
Нового руководителя коллективу компании представил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Жакып Марабаев. Он отметил, что за последние три года компания, несмотря на влияние внешних неблагоприятных факторов, продолжила поступательное развитие, обеспечив исполнение основных производственных показателей. Так, в прошлом году был перевыполнен план добычи, который составил 5,9 миллиона тонн нефти.
 
Также прежним руководством АО "Мангистаумунайгаз" была проведена большая работа по борьбе с распространением COVID-19 и по обеспечению должного уровня вакцинации среди работников компании, позволяющего сформировать коллективный иммунитет.
 
Вместе с тем перед новым руководством стоят не менее масштабные задачи, необходимо обеспечить дальнейшее достижение плановых показателей добычи нефти и газа, повысить эффективность компании, а также обеспечить оптимальные условия труда всем работникам АО "Мангистаумунайгаз".
 
Отметим, что в соответствии с положениями Соглашения акционеров АО "Мангистаумунайгаз" предусмотрено чередование права назначения руководителей высшего звена и руководителей подразделений с периодичностью раз в 3 года. Прежний генеральный директор Лю Цзиньчэн работал с ноября 2018 года.
 

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