Цена на пшеницу в Казахстане остается стабильной в течение месяца

Фото: pexels

НУР-СУЛТАН. 24 ОКТЯБРЯ - Цена на пшеницу в Казахстане остается стабильной в течение последнего месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В то время, как на российских биржах за прошлую неделю продовольственное зерно подорожало на $7,4 (c $287,6 до $295), за казахстанскую пшеницу 3-го класса в северных регионах дают 113-117 тыс. тенге за тонну, уточняет ElDala.kz

Цена для южных областей, с учетом расходов на транспортировку, составляет уже 120 тыс. тенге за тонну ($282).

В России отмечено снижение цен на ячмень: за неделю он подешевел на $4,7 (c $250,6 до $245,9). В Казахстане его стоимость остается на уровне 100 тыс. тенге за тонну.

За тонну твердой пшеницы в Казахстане сегодня предлагают 210 тыс. тенге, льна - 335 тыс., чечевицы - 380 тыс. тенге.

Отметим, что фермеры продолжают обращаться в Минсельхоз РК с просьбой повысить закупочные цены Продкорпорация в рамках форвардных контрактов, подтянув их с нынешнего уровня (103-107 тыс. тенге за тонну) до рыночного. Продкорпорация в рамках форвардных контрактов должна получить от фермеров 738 тыс. тонн пшеницы.