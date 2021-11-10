ВТБ предоставил кредит Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Группа ВТБ предоставила кредит Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу на сумму 38,2 млрд рублей под гарантию Национальной компании "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, средства будут направлены на рефинансирование валютного займа, взятого у "Экспортно-импортного банка Китая" на реализацию проекта по модернизации завода.

Кредитная сделка с АНПЗ является важным шагом по углублению партнерских отношений между группой ВТБ и НК "КазМунайГаз", закладывает основы для их дальнейшего развития и открывает доступ компаниям группы к перспективному и емкому рынку рублевых заимствований. Реализация данной сделки, которая является крупнейшей для ВТБ в нефтегазовом секторе Казахстана, подтверждает лидирующие позиции и широкие возможности банка по предоставлению инновационных финансовых решений для казахстанских компаний", - отметил руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ Айдар Калиев.

В свою очередь заместитель председателя правления "КазМунайГаз" по экономике и финансам Даурен Карабаев подчеркнул, что сделка проводилась в период пандемии и, несмотря на внешние сложности, была своевременно и успешно закрыта.

Соглашение с ВТБ позволило нам оптимизировать и диверсифицировать кредитный портфель группы КМГ и в целом снизить валютные риски", - сказал он.

АО "Национальная компания" КазМунайГаз" является ведущей вертикально интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг. Представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли страны. Акционеры - Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (90,42%) и Национальный банк Республики Казахстан (9,58%).

Атырауский НПЗ (дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз") построен в годы Великой Отечественной войны, в 2010-2017 годах на предприятии проведена масштабная модернизация. Благодаря модернизации вся продукция АНПЗ соответствует экологическим классам К4 и К5, мощность предприятия увеличена на 500 тыс. тонн - до 5,5 млн тонн в год.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. По состоянию на 30 июня 2021 года активы составили 19,6 трлн рублей, средства клиентов - 14,3 трлн руб. Основным акционером ВТБ является правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.