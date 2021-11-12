Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание

Фото: KAZLOGISTICS

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в режиме онлайн состоялось общее собрание членов Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), передает KAZAKHSTAN TODAY.





В ходе совещания были рассмотрены ход выполнения основных направлений деятельности ЕСТЭЛО в 2021 году, исполнение Плана мероприятий "дорожной карты" по реализации Основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы, применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS.

Кроме того, были рассмотрены проект плана взаимодействия ЕЭК и ЕСТЭЛО на 2022-2023 годы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 1 октября 2019 года, основные направления деятельности ЕСТЭЛО в 2022 году, подготовка к подписанию Меморандума о сотрудничестве между ЕСТЭЛО и Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам.