Досаев: будут созданы правовое поле и инфраструктура хранения и обмена персональными данными потребителей

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Персональные данные потребителей стали важнейшим активом для финансового рынка. Важно обеспечить недискриминационный доступ к данным и смещение фокуса конкуренции к эффективности их обработки. Потребитель должен обладать полным контролем над доступом к своим данным и быть уверен в их безопасности", - заявил Досаев.
Он подчеркнул, что с учетом возрастающих рисков кибератак и мошенничества важно уделить особое внимание вопросам кибербезопасности и защиты конфиденциальности.
Для обеспечения этих принципов Национальным банком совместно с другими регуляторами будут созданы правовое поле и соответствующая инфраструктура хранения и обмена персональными данными, в том числе из государственных баз данных. Продолжится работа над разработкой стандартов Open API и инфраструктуры Open Banking", - проинформировал глава Нацбанка.
Досаев также сообщил о запуске Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) пилота "Электронный портал выплат гарантийного возмещения".
На сегодня аналогов подобной системы онлайн выплат в СНГ еще нет. В целях удобства граждан и рынка выстраивается омниканальное взаимодействие через Единый контакт-центр", - подчеркнул спикер.
Напомним, мошенник, получив персональные данные потерпевшего, перевел с его банковского счета около 1,5 млн тенге.