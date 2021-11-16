Капитальные инвестиции в казахстанские села сократились на 15% за год

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - За январь-сентябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в сельской местности составили 3,9 трлн тенге - на 12,4% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным аналитиков, реальный спад физического объема капитальнвх инвестиций в сельской местности составил 15,3%. В аналогичном периоде 2020 года инвестиции составляли 4,5 трлн тенге, минус 16,8% за год.
В региональном разрезе наибольший объем средств пришелся на сельскую местность Атырауской области - 40,1% от РК, или 1,6 трлн тенге (на 28,5% меньше, чем годом ранее). В тройку лидирующих регионов также вошли Актюбинская (311,7 млрд, плюс 26,1% за год) и Алматинская (277,1 млрд, плюс 1,8%) области. Наименьший объем капвложений пришелся на Павлодарскую область: всего 93,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем годом ранее", - сообщает Finprom.kz.
В пересчете инвестиций на душу населения в среднем по стране на каждого сельского жителя пришлось 506,5 тыс. тенге.
Наибольшая сумма капвложений на душу населения наблюдается в Атырауской области: 5,2 млн тенге на человека. В ТОП-3 также попали Актюбинская (1,2 млн на человека) и Западно-Казахстанская (598 тыс.) области. Худший показатель отмечен в Туркестанской области: всего 100,8 тыс. тенге на сельского жителя - в пять раз меньше, чем в среднем по стране.
При этом 80,8% капитальных инвестиций в сельской местности обеспечено за счет собственных средств предприятий - 3,2 трлн тенге (годовое сокращение на 14,1% за год). Еще 367,6 млрд тенге обеспечили небанковские заемные средства.
Из республиканского бюджета выделено 142,9 млрд тенге (минус 19,5% за год), из местных бюджетов регионов - 172,3 млрд тенге (минус 20% за год). Еще 71 млрд составили банковские кредиты - на 40% больше, чем годом ранее.
По данным аналитиков, основная часть вложений в текущем году пришлась на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений: 1,9 трлн тенге - на 2,9% меньше, чем годом ранее. Еще на 877,2 млрд тенге приобрели машин, оборудования и транспортных средств, минус 11,3%.
Напомним, на развитие сельских территорий в течение следующих четырех лет будет выделено 1,3 трлн тенге.