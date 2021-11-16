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Капитальные инвестиции в казахстанские села сократились на 15% за год

15.11.2021, 10:35 28486
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - За январь-сентябрь 2021 года инвестиции в основной капитал в сельской местности составили 3,9 трлн тенге - на 12,4% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным аналитиков, реальный спад физического объема капитальнвх инвестиций в сельской местности составил 15,3%. В аналогичном периоде 2020 года инвестиции составляли 4,5 трлн тенге, минус 16,8% за год.
 

В региональном разрезе наибольший объем средств пришелся на сельскую местность Атырауской области - 40,1% от РК, или 1,6 трлн тенге (на 28,5% меньше, чем годом ранее). В тройку лидирующих регионов также вошли Актюбинская (311,7 млрд, плюс 26,1% за год) и Алматинская (277,1 млрд, плюс 1,8%) области. Наименьший объем капвложений пришелся на Павлодарскую область: всего 93,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем годом ранее", - сообщает Finprom.kz.

 
В пересчете инвестиций на душу населения в среднем по стране на каждого сельского жителя пришлось 506,5 тыс. тенге.
 
Наибольшая сумма капвложений на душу населения наблюдается в Атырауской области: 5,2 млн тенге на человека. В ТОП-3 также попали Актюбинская (1,2 млн на человека) и Западно-Казахстанская (598 тыс.) области. Худший показатель отмечен в Туркестанской области: всего 100,8 тыс. тенге на сельского жителя - в пять раз меньше, чем в среднем по стране.
 
При этом 80,8% капитальных инвестиций в сельской местности обеспечено за счет собственных средств предприятий - 3,2 трлн тенге (годовое сокращение на 14,1% за год). Еще 367,6 млрд тенге обеспечили небанковские заемные средства.
 
Из республиканского бюджета выделено 142,9 млрд тенге (минус 19,5% за год), из местных бюджетов регионов - 172,3 млрд тенге (минус 20% за год). Еще 71 млрд составили банковские кредиты - на 40% больше, чем годом ранее.
 
По данным аналитиков, основная часть вложений в текущем году пришлась на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений: 1,9 трлн тенге - на 2,9% меньше, чем годом ранее. Еще на 877,2 млрд тенге приобрели машин, оборудования и транспортных средств, минус 11,3%.

 

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В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях

15.11.2021, 20:19 47035
В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В Национальном банке РК рассказали об инфляционных тенденциях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, годовая инфляция после длительного периода ускорения сохранилась на уровне сентября - 8,9%, сообщает пресс-служба регулятора
 
В структуре самой инфляции наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, зафиксировано замедление продовольственной инфляции в связи с более низким ростом цен на продукты, демонстрировавшие значительный прирост за последний год. С другой - продолжилось ускорение непродовольственной инфляции и инфляции услуг на фоне дальнейшего удорожания энергоресурсов.
 
В октябре месячный рост цен составил 0,7%, годовой уровень инфляции в октябре сохранился на уровне 8,9%. Рост цен на продовольственные товары остается самым высоким среди компонентов (11,3%), однако отмечено замедление роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции.
 
Несмотря на сохранение существенного вклада, в октябре замедление темпов роста цен отмечено на масла и жиры, сахар, хлебобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой рост цен на мясную продукцию сохранился на прежнем уровне. При этом дальнейший рост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция, в частности овощи закрытого грунта.
 
Рост цен на эти продукты по-прежнему связан с ростом издержек производства, в том числе возросшей себестоимостью на фоне высоких цен на зерновые и кормовые культуры, энергоресурсы, а также продолжающимся рекордным удорожанием на мировых продовольственных рынках. Ограничительные меры на отдельных рынках (квоты на кормовые, масличные культуры) направлены на оказание сдерживающего влияния на цены.
 
Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в октябре до 7,8% (в сентябре 2021 года - 7,5%). Основной рост цен пришелся на ГСМ и автомобили. Цены на дизельное топливо повысились на 16,6% за месяц, в годовом выражении - рост на 24,4%. Зафиксировано ускорение роста цен на автомобили в результате восстановления спроса, сбоев в поставках и удорожания комплектующих. Годовой рост цен на платные услуги в октябре 2021 года незначительно ускорился до 6,9% (в сентябре 2021 года - 6,8%) на фоне удорожания услуг мобильной связи, ресторанно-гостиничного обслуживания. Кроме того, наблюдалось некоторое удорожание услуг транспорта, в частности на услуги автомобильного и железнодорожного транспорта.
 
Вместе с тем, темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился (5,4%): отмечено снижение цены на отопление и холодную воду в октябре, повышение - на электроэнергию.
 
В октябре отмечен существенный рост на сельхозпродукцию в ответ на рост издержек и сокращение предложения. В этой связи продолжилось дальнейшее удорожание продукции у производителей продуктов питания.
 
В последние месяцы (июль - октябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однако сохраняется на высоких значениях (17,8%, г/г). Вместе с тем цены в области производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,5%. В октябре цены продолжили повышаться на мясную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия, муку и крупы. Также значительный рост цен отмечен в обработке кормов для сельхозживотных (с 6,7% до 14%).
 
Кроме того, удорожание зафиксировано на продукты нефтепереработки (бензин, дизель, газ), годовые темпы роста которых достигли в октябре 36%. 
 
В октябре значительно подорожала сельскохозяйственная продукция - на 6,2% за месяц, что стало максимальным приростом за последние девять лет (с ноября 2012 года). В годовом выражении темп роста цен на агропродукцию ускорился до 18%, преимущественно за счет продукции растениеводства на фоне сокращения урожая зерновых, роста цен на мировых рынках и удорожания энергоресурсов. Цены на растительную продукцию продолжили ускорение в последние месяцы, в частности в октябре отмечено удорожание мягкой пшеницы (на 16,7%, г/г), масличных культур (на 30,4%), овощей открытого грунта (картофель, морковь, капуста). В структуре продукции животноводства отмечено удорожание яиц (26,9%). 
 

ЕБРР выпустил первые облигации в национальной валюте, привязанные к ставке TONIA

15.11.2021, 18:59 51490
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил первые облигации в местной валюте с плавающей ставкой, привязанной индексу TONIA в тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба ЕБРР, подписка на трехлетние облигации, выставленные на аукционе по цене 100% на сумму 12,5 млрд тенге, была проведена на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организатором размещения выступила Tengri Partners - диверсифицированная коммерческая банковская группа, базирующаяся в Центральной Азии.
 

По трехлетним облигациям выплачивается плавающий купон (с нулевым спредом) по безрисковой ставке TONIA, рассчитанной с использованием составного индекса TONIA (TCI)", - говорится в сообщении банка.

 
Выпуск ЕБРР - первая облигация, привязанная к новой ставке. TONIA и TCI были разработаны, с применением лучшего международного опыта, KASE при содействии Рабочей группы денежного рынка, в которую входят Национальный банк Казахстана, ЕБРР и ведущие финансовые институты страны. KASE осуществляет публикацию ставки и индекса. 
 
TONIA является надежным эталоном, привязанным к ликвидному рынку сделок репо "овернайт" в тенге. В соответствии с рыночной практикой индексации транзакций по аналогичным безрисковым ставкам овернайт в других валютах, TONIA будет вычисляться ежедневно, а затем будет рассчитываться накопленная ставка в конце каждого процентного периода (каждые 3 месяца). Использование TCI упрощает вычисления и снижает риск операционной ошибки.
 

Ставка TONIA является важной составляющей долгового рынка Казахстана, используемой для построения кривой доходности государственных облигаций. Этот бенчмарк является надежным, репрезентативным и прозрачным индикатором для участников местного финансового рынка. Выпуск облигаций является признанием надежности TONIA как основного индикатора денежного рынка в Казахстане. KASE планирует продолжить реализацию мер, необходимых для развития долгового рынка и улучшения его ориентиров", - отметила заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.

 

Эта знаковая сделка будет стимулировать развитие рынка местной валюты в стране, и мы также планируем использовать TONIA в качестве базовой ставки ЕБРР при кредитовании в тенге. Выпуски такого рода облигаций от кредитора с рейтингом AAA, такого как ЕБРР, улучшат качество портфеля любого инвестора в Казахстане", - сказал в свою очередь глава ЕБРР в Казахстане Хусейн Озхан. 

 
Как сообщалось ранее, за период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн.
 
 

Казахстан и Турция будут сотрудничать в области производства промышленного оборудования

15.11.2021, 15:19 81973
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области производства промышленного оборудования
Фото: invest.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Машиностроители Казахстана и Турции договорились о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", казахстанская делегация провела ряд предметных переговоров с руководителями крупных машиностроительных турецких компаний по вопросам реализации инвестиционных проектов в Казахстане на площадке международной выставки Win Eurasia в Стамбуле. В состав делегации вошли председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, советник председателя правления KAZAKH INVEST Нурлан Ахметов, а также первые руководители таких казахстанских компаний, как Maker, ТОО "Астанинский электротехнический завод".
 
В рамках встречи с турецким бизнесом Мейрам Пшембаев рассказал о развитии машиностроительной отрасли Казахстана, а также отметил растущую динамику объемов производства и объема импорта машиностроительной продукции в Казахстане. 
 

Машиностроительная продукция занимает почти половину всего импорта Казахстана. Это говорит о необходимости развития собственных производств. Мы заинтересованы и приглашаем иностранных инвесторов к реализации проектов в Казахстане и совместному освоению нашего рынка и рынка стран-участниц Евразийского экономического союза", - отметил глава СМК.

 
Также участников встречи ознакомили с перспективами промышленной кооперации и взаимовыгодном сотрудничестве в нефтегазовом и горно-металлургическом машиностроении.
 
Казахстанская делегация пригласила турецких коллег на Х Форум машиностроителей Казахстана и Международную специализированную выставку по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2022.
 
Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация посетила крупнейшие заводы Турции для детального обсуждения новых инициатив и ознакомления с работой крупных предприятий. В частности, проведены переговоры с руководством таких крупных заводов, как Dalgakiran Kompressor, Turbosan, Omega Motor, EAE по производству промышленных компрессорных оборудований, двигателей, моторов.
 
По итогам проведенных переговоров стороны договорились об ответном визите турецкого бизнеса в Казахстан.
 
 

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