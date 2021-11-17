В Казахстане выросли цены на подсолнечное масло

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане за октябрь цены на подсолнечное масло выросли на 0,3%. При этом производство рафинированного подсолнечного масла стабильно растет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В октябре 2021 года в магазинах и на базарах страны литр подсолнечного масла можно было приобрести за 767 тенге - сразу на 56,2% больше, чем годом ранее. За месяц цены выросли на 0,3%, с начала года - на 29,9%", - сообщает energyprom.kz .

За январь - сентябрь 2021 года в стране произвели 131 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла - на 1,4% меньше, чем годом ранее. В то же время производство рафинированного масла увеличилось сразу на 29,7% - до 109,8 тыс. тонн.

В региональном разрезе по объему производства нерафинированного подсолнечного масла лидируют Восточно-Казахстанская (98 тыс. тонн), Костанайская (10,5 тыс. тонн) и Актюбинская (8,3 тыс. тонн) области.

По выпуску рафинированного масла лидируют Шымкент (47,3 тыс. тонн), Восточно-Казахстанская область (40,4 тыс. тонн) и Алматы (17 тыс. тонн).

За полный 2020 год в стране произвели 351,3 тыс. тонн подсолнечного масла - на 9,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщают эксперты, по итогам восьми месяцев текущего года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 80,2% (против 75,6%).

На долю импорта соответственно пришлось 19,8%. В страну с начала года завезли 54,5 тыс. тонн масла - на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На экспорт отправили 58,5 тыс. тонн подсолнечного масла, минус 25,5% за год.

Реализация на внутреннем рынке достигла 217 тыс. тонн - на 23,8% больше, чем годом ранее.

Среди крупных городов страны литр подсолнечного масла дороже всего стоил в Атырау (836 тенге), дешевле всего - в Петропавловске (664 тенге).

В региональном разрезе цены в годовой динамике выросли сразу на 71,7% в ЗКО, на 70,9% - в Костанайской области, на 69,8% - в Акмолинской. Наименьший, хоть и значительный годовой рост был зарегистрирован в Карагандинской области и столице - на 44,3% в каждом из регионов.