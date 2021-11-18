При постоянном росте цен на продукты АПК остается одной из самых низкооплачиваемых отраслей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум за последние десять лет, превысив уровень июля 2011 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В октябре текущего года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,2 пункта - на 3,9 пункта (3%) больше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) больше показателя октября 2020 года", - сообщает Finprom .

Значительный рост был отмечен во всех ключевых сегментах. Растительные масла: 184,8 пункта - на 16,3 пункта, или на 9,6% больше по сравнению с прошлым месяцем, и на 78,4 пункта, или на 73,6% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за все время составления индекса.





Зерновые: индекс - 137,1 пункта, на 4,3 пункта, или на 3,2% больше сентябрьского показателя, и на 25,1 пункта, или на 22,4% больше показателя прошлого года.





Молочные продукты: 120,7 пункта - на 16,2 пункта, или на 15,5% больше, чем год назад.





Сахар: 119,1 пункта - на 34,4 пункта, или сразу на 40,6% больше, чем в октябре 2020 года.





Мясо: 112,1 пункта - на 20,3 пункта, или на 22,1% больше, чем годом ранее.





В Казахстане за аналогичный период продовольственные товары подорожали на 11,3% к октябрю 2021 года. В частности, растительное масло выросло в цене на 54,2%, сахар - на 25%, крупы - на 16,1%, мясо - на 10,3%, молочные продукты - на 7,4%.

При этом в Казахстане среднемесячная заработная плата в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства - в сфере, в первую очередь отвечающей за продовольственную безопасность страны, одна из самых низких по РК: 167,5 тыс. тенге. Меньше платили только работникам сферы искусства, развлечений и отдыха - 162,5 тыс. тенге в третьем квартале 2021 года. Более того, в структуре сельского, лесного и рыбного хозяйства среднемесячная заработная плата в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях еще ниже: 167,1 тыс. тенге - на 31,4% меньше, чем в среднем по РК (243,7 тыс. тенге). Покупательная способность заработной платы в этом секторе выросла на 7,7% (и на 8,1% в общем по АПК), в то время как в целом по РК - на 9,8%", - сообщают аналитики.

По их информации, работники сферы рыболовства и аквакультуры получают в среднем 85,7 тыс. тенге в месяц. Покупательная способность зарплаты в этом секторе упала на 3,2% за год.

Непосредственно в сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях списочная численность работников в третьем квартале текущего года составила 68,7 тыс. человек. В зависимости от региона показатель варьируется от 0,2 тыс. человек в Нур-Султане до 16 тыс. человек в Костанайской области.

При этом самая высокая зарплата в секторе среди всех регионов РК (кроме Мангистауской области, по которой данные не предоставлены) приходится на Нур-Султан, где ожидаемо меньше всего работников, но больше всего управленцев - 316,9 тыс. тенге. Самая низкая заработная плата в Атырауской (99,3 тыс. тенге), Жамбылской (111,3 тыс. тенге) и Актюбинской (111,3 тыс. тенге) областях.



